Wegen der Bauarbeiten im Zuge der Landesgartenschau 2026, kann beim Kalten Markt 2024 die Pferdeprämierung nicht wie gewohnt auf dem Schießwasen stattfinden, und es stehend dadurch auch weniger Parkplätze auf dem Gelände zur Verfügung - zwei große Veränderungen, die es für die Stadt bei der Organisation des beliebten Ellwanger Volksfestes zu lösen galt.

„Wir haben sehr früh angefangen mit den Planungen für den Kalten Markt 2024 und es war von Anfang an klar, dass es zwei Veranstaltungsgelände geben muss, weil es sonst keinen vergleichbar großen Platz gibt, und dass wir damit vor einer großen logistischen Herausforderung stehen“, sagte Ordnungsamtsleiter Thomas Steidle dazu in einem Pressegespräch.

Die Alternative zum Schießwasen: Das Gelände der ehemaligen Reinhardt-Kaserne

Denn der Platzbedarf für die Prämierung ist unter Berücksichtigung der Laufringe für die Pferde und Gespanne, Meldebüros, Vorbereitungs- und Parkplätze für die Teilnehmer immens - mit der Verlegung auf das Gelände der Reinhardt-Kaserne hatten die Organisatoren schließlich eine Alternative gefunden, die die nötige Infrastruktur bereithält. Aber um die Besucher auf ein vergleichbares Gelände zu locken, das nicht fußläufig an die Innenstadt grenzt, würde es bequeme und unkomplizierte Transportmöglichkeiten brauchen.

Shuttlebusse bringen die Besucher bequem von der Kaserne zur Innenstadt

Aus diesem Grund und auch, um zusätzlichen Verkehr zwischen Stadt und Kaserne zu vermeiden, hat sich die Stadt Ellwangen für den Einsatz von Shuttlebussen entschieden, die von Sonntag ab 11 Uhr sowie Montag bis Mittwoch jeweils ab 8 Uhr in einem Rundkurs zwischen den Veranstaltungsorten pendeln.

Bis 19 Uhr kann im 20-Minuten-Takt an den Haltestellen am früheren Haupttor der Kaserne als Zugang zur Pferdeprämierung, an den Parkplätze in der Georg-Elser-Straße und am Mühlgraben sowie per Zuruf in der Straße „An der Jagst“ und in der Hohenstaufenstraße zugestiegen werden. Einzige Ausnahme dieses Takts besteht im Zeitraum des Umzugs am Montagnachmittag, von etwa 13.45 Uhr bis zum Ende der Veranstaltung wird kein Bus fahren.

Weniger Parkplätze auf dem Schießwasen - wo stattdessen das Auto abgestellt werden darf

Jene Parkplätze, die durch die Bauarbeiten auf dem Schießwasen wegfallen, kompensiert die Stadt mit zusätzlichen Parkmöglichkeiten in verschiedenen Straßenzügen.

So kann zum Beispiel entlang der Hohenstaufenstraße, von der Einmündung der Reinhardtstraße bis zur Einmündung in die Karl-Stirner-Straße, geparkt werden, ebenso in südlicher Richtung entlang des Mühlgrabens sowie an der Straße „An der Jagst“ bis zur Einmündung in die Siemensstraße.

Um das Parken in den genannten Straßenzügen zu ermöglichen, muss das Ordnungsamt aus Sicherheitsgründen von Sonntag, 7. Januar, bis Mittwoch, 10. Januar, Einbahnstraßen einrichten.

Hier darf überall geparkt und in den Shuttlebus zugestiegen werden. (Foto: Ordnungsamt Stadt Ellwangen )

Des Weiteren stehen 400 Parkplätze beim ehemaligen T-Bereich der Kaserne zur Verfügung, die Zufahrt ist hierbei über das Südtor der Landeserstaufnahmestelle (LEA) in der Georg-Elser-Straße möglich. Und auch in den Parkarealen „Am Sebastiansgraben“, „Am Stelzenbach“, „Priestertörle“ und „Insel Mühlgraben“ sowie in der Parkpalette „Schöner Graben“ darf während des Kalten Marktes kostenfrei geparkt werden. Am Montag darf zusätzlich der Parkplatz an der Wolfgangskirche gebührenfrei genutzt werden.

Kalter Markt muss man leben, das ist eine Herzensangelegenheit. Thomas Steidle, Ordnungsamtsleiter

Das Ordnungsamt hofft, dass den Leuten so ausreichend Park- und Transportmöglichkeiten zur Verfügung stehen, um trotz der erstmals weiteren Wege den Kalten Markt dennoch in vollen Zügen genießen zu können. Denn wie Steidle betont: „Kalter Markt muss man leben, das ist eine Herzensangelegenheit. Es ist eine besondere Zeit, es ist unsere Zeit und uns hat das Kalte-Markt-Fieber auf jeden Fall schon ergriffen.“