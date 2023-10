Gewalt und Diskriminierung gegenüber Jüdinnen und Juden in Deutschland ist nicht erst seit den jüngsten Pro-Palästina-Protesten im gesamten Land auf dem Vormarsch. Einer, der dem Antisemitismus den Kampf angesagt und dafür sogar sein altes Leben hinter sich gelassen hat, ist Rapper Ben Salomo.

Bei einem kurzweiligen Vortrag im Hariolf Gymnasium berichtete er von der täglichen Angst, mit der jüdische Menschen auch in Deutschland leben müssen, von antisemitischen Strukturen in der Rap-Szene sowie von der Situation seiner Verwandten in Israel.

Israel und Gaza statt Deutschrap-Kritik

Die jüngere Generation kennt Ben Salomo, der mit bürgerlichem Namen Jonathan Kalmanovich heißt, vor allem als Schöpfer des YouTube-Formats „Rap am Mittwoch“, mithilfe dessen Hilfe Stars Capital Bra den Weg auf die große Bühne fanden. Schon seit 2018 hat der gebürtige Israeli der deutschen Hip-Hop-Szene allerdings den Rücken gekehrt, weil er zunehmend antisemitische Tendenzen in der Branche beobachtet habe. Seitdem tourt er mit der FDP-nahen Friedrich-Naumann-Stiftung an Schulen in ganz Deutschland, wo er zu diesem Thema Vorträge hält.

Angesichts der aktuellen Lage in Israel und Gaza konzentrierte sich Ben Salomo in seinem Vortrag ausnahmsweise nicht auf antisemitische Rapper und Musikmanager, sondern vor allem auf den Konflikt in und rund um sein Geburtsland. Er sprach von einem „unglaublich bestialischen Angriff“ der Hamas, der ausgerechnet an einem Schabbat, dem Ruhetag der jüdischen Religion, stattfand. Sein Leben sei seit dem 7. Oktober nicht mehr wie zuvor. „Ich schlafe seitdem nicht mehr gut“, berichtet Ben Salomo.

Sorge um die Familie in Israel

Und das nicht nur, weil die jüdische Schule, die seine Tochter hier in Deutschland besucht, seitdem von einem ganzen Mannschaftswagen an Polizisten bewacht werden muss, sondern auch, weil einige seiner Verwandten in Israel als Armee-Reservisten eingezogen wurden.

„Für uns Israelis gibt es eine Welt vor dem 7. Oktober und eine nach dem 7. Oktober“, erklärte er den Schülerinnen und Schülern der Klassen neun bis zwölf. Dass es in Deutschland tausende Menschen gibt, die als Hamas-Sympathisanten auf die Straße gehen, mache ihn fassungslos. Noch schlimmer sei jedoch, dass sich in Deutschland kaum Gegendemos finden.

Täter-Opfer-Umkehr durch die Medien?

Terror durch islamistische Extremisten sei in Israel leider üblich, 30 bis 50 Attentate gebe es dort jedes Jahr. „In den Medien wird aber nur berichtet, wenn Israel Richtung Gaza zurückschießt“, sagte Ben Salomo und sprach von einer Täter-Opfer-Umkehr in den Medien. Israel verteidige sich, der Aggressor sei jedoch die Hamas, die obendrein ihre eigenen Landsleute geisele.

Die Pro-Palästina-Demonstranten aus Deutschland seien nicht auf die Straße gegangen, als Syriens Machthaber Assad Palästinenser angriff oder Demonstranten im Iran unterdrückt wurden. „Ihnen geht es nur um die Vernichtung von Juden und Israel“, so Ben Salomos Schlussfolgerung. Der Angriff der Hamas richte sich außerdem gegen liberale Demokratien im Allgemeinen. Dass Deutschland die Regierung des Iran, die die Hamas mit finanziert, oft unterstützt hat, sei ein Affront.

Auch Juden in Deutschland sind täglich gefährdet

Doch nicht nur Jüdinnen und Juden in Israel müssen täglich in Sorge leben, betonte Ben Salomo. Auch durch sein Leben ziehe sich der Antisemitismus, wie ein roter Faden. Im Alter von elf Jahren sei er von seinem damals besten Freund attackiert worden, kurz nachdem er herausgefunden hatte, dass er jüdischer Abstammung sei. „Ich musste schon mit elf realisieren, dass die Inhalte aus dem Geschichtsunterricht nicht nur meinen Großeltern passiert sind.“

Menschen nicht-jüdischer Abstammung sei das meist gar nicht bewusst. Als Ausgleich für seine Wut auf den Antisemitismus habe er angefangen, Gedichte zu schreiben und später zu rappen. Den Namen Ben Salomo (zu Deutsch: Sohn des Salomo) gab er sich dabei ganz bewusst. „Damit ich mich als das zeige, was ich bin. Dann weiß ich sofort, ob jemand ein Problem mit mir hat“, so der Musiker.

Antisemitismus als Produkt falscher Bildung

Gegen Antisemitismus zu kämpfen, ist zu Ben Salomos Lebensinhalt geworden. Dafür hat er sogar sein Internet-TV-Format „Rap am Mittwoch“, das pro Folge zwei bis drei Millionen Zuschauer hatte, aufgegeben. Sicherlich kein einfacher Schritt, immerhin konnte Ben Salomo von diesen Events gut leben. Seine Entscheidung folgte der Feststellung, dass sich der Antisemitismus in der Rap-Szene breit machte. Berühmte Rapper und Manager hätten ihn sogar aufgrund seiner Religion und Herkunft beleidigt und bedroht. Außerdem erhalte er tausende Hass-Kommentare auf den Sozialen Medien.

Dass so wenige Menschen überhaupt gegen den Antisemitismus aufstehen, ist seiner Meinung nach auch eine Folge falscher Bildungsarbeit. Nach einer kurzen „Umfrage“ unter den Schülerinnen und Schülern stellte sich heraus, dass sich beinahe alle schon einmal mit antisemitischen Klischees konfrontiert sahen. Oft, ohne dies zu wissen. „Ihr müsst heute dem Antisemitismus widersprechen“, forderte Ben Salomo die Schülerinnen und Schüler auf und verwies darauf, dass die deutsche Gesellschaft dies vor und während der Machtergreifung der Nationalsozialisten genau dies versäumt hat.

Leider blieb am Ende des Vortrags lediglich Zeit für eine Frage einer Schülerin, die anmerkte, dass durch die Raketen der israelischen Armee auch Zivilisten in Gaza zu Tode kommen. Ben Salomo ist der Meinung, dass Israel alles dafür tue, die unschuldigen Palästinenser zu schützen. Zum Beispiel mithilfe von rechtzeitigen Raketenwarnungen an die Zivilbevölkerung, die jedoch von der Hamas gezielt in ihren Häusern gehalten werde. Das erzeuge schockierende Bilder für die Propaganda der Terroristen.