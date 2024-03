Die Temperaturen steigen, die Sonne gewinnt immer mehr an Kraft, die Bäume haben angefangen zu blühen - der Frühling ist endgültig in Ellwangen eingezogen. Passend steht auch die fünfte Ausgabe der Aktion „Shopping am Samstag“ - kurz: SamS - am kommenden Samstag, 23. März, unter dem Motto „Erlebe den Frühling“.

„Man merkt so richtig bei den Leuten: Mit dem Frühling zieht jetzt gute Laune ein. Und da soll das SamS natürlich auch Lust machen, sich neu einzukleiden, neue Accessoires für das eigene Zuhause zu finden, um es sich einfach schön zu machen“, sagt Katharina Abele, deren Einrichtungshaus Abele Ambiente wie viele andere Geschäfte in der Innenstadt am Samstag bis 16 Uhr geöffnet haben wird.

Bei Abele Ambiente ebenfalls zu Gast sein wird Alexandra Veit mit einer Auswahl an Frühlingsblumen und Osterkränzen.

Aktionen von Weinverkostung bis Entsafter-Vorführung

Aber auch andere Einzelhändler locken an diesem Samstag mit besonderen Aktionen und Angeboten. Der Weltladen bietet beispielsweise faire Leckereien zum Probieren an, Wein & Genuss Franz Denzer lädt zu einer Weinverkostung ein, Toni’s Ladencafé serviert belgische Waffeln und das Ellwanger Herrenhaus an der Adelbergergasse senkt in Zuge seines Räumungsverkaufs die Preise um 25 Prozent, und bei Kicherer Home wird unter anderem mit einer Weber-Ausstellung die Grillsaison eingeleitet sowie ein Entsafter für Obst und Gemüse vorgeführt.

Optik und Juwelier Hunke feiern 75 Jahre

Juwelier und Optiker Hunke nutzen dagegen das SamS, um mit ihren Kunden ihr 75-jähriges Bestehen zu feiern. Zur Feier des Jubiläums bieten beide Geschäfte verschiedene Rabattaktionen an.

Alle Angaben ohne Gewähr. (Foto: Infogram/Larissa Hamann )

Außer den Aktionen in den Läden haben die SamS-Initiatoren in Zusammenarbeit mit der Stadt und Pro Ellwangen ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm organisiert, das ein Kinderprogramm, Fahrten mit der Droschkenlinie und Live-Musik umfasst.

So werden die Coverrockband „Mr. Blue“, „Music-4-Friends“ von der städtischen Musikschule sowie Frau John an der Drehorgel die Besucher der Innenstadt beim Einkaufsbummel musikalisch begleiten.

Die Droschkenlinie fährt von 12 bis 15 Uhr in einem Rundkurs ab der Spitalstraße 17, die Mitfahrt kostet zwei Euro, Tickets gibt es beim Kutscher. Für das Kinderprogramm wird der Spielebus Utz vor Ort sein und Kinder können sich schminken lassen.

Premiere für das neue Logo der Marke Innenstadt

Das neue Logo der Marke Innenstadt (Foto: Stadt Ellwangen ) „Das SamS ist eine wunderbare Gelegenheit, das einzigartige Flair der Innenstadt mit ihren vielen Facetten und besonderen Angeboten zu genießen, Leute zu treffen, Nützliches und Schönes zu shoppen und die Stadt neu zu erleben“, fasst Citymanagerin Verena Kiedaisch zusammen. Für die Stadt ist dieser Shoppingsamstag aber auch abgesehen von den vielen Angeboten ein ganz besonderer Anlass, denn zum ersten Mal tritt auf Flyern und im Stadtbild das neue Logo der Innenstadt in Erscheinung.

Ergänzt wird das SamS durch den traditionellen Ostermarkt zwischen Rathaus und Fußgängerzone, an dem auch in diesem Frühjahr wieder mehr als 30 Aussteller teilnehmen werden.

Im Angebot sind unter anderem Puppenkleidung, Häkeltiere, Osterdekoration, Modeschmuck, handgemachte Grußkarten, Selbstgemachtes aus der Küche und Handarbeiten.

Ostermarkt bietet auch süße Stärkungen für Zwischendurch

Des Weiteren backen die Miniköche Herzwaffeln zu Gunsten von Clemens Lippmann, die Schöner-Graben-Schule verkaufen Osterplätzchen und das Coffee-Bike Ellwangen bietet Kaffeespezialitäten an. Der Ostermarkt hat ab 10 Uhr geöffnet und kann bis etwa 17 Uhr besucht werden.