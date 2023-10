Am 13. Oktober beginnen die Ellwanger Wildwochen. Von Anfang an war auch stets der Brauereigasthof „Roter Ochsen“ mit von der Partie. Und auch in diesem Jahr darf man sich hier auf allerlei schmackhafte Wildgerichte freuen. Noch steckt Küchenchef Oliver Puschner voll in den Vorbereitungen, doch er ist überzeugt, mit seiner Auswahl wieder voll und ganz den Geschmack seiner Gäste getroffen zu haben ‐ vom klassischen Rehbraten bis zur geschmorten Wildhasenkeule.

Die Wildwochen würden auch nach 18 Jahren immer noch viel Spaß machen und seien eines der kulinarischen Highlights im Jahr, freut sich Christiane Veit, Chefin des „Roten Ochsen“. Sie selbst sei zwar erst seit 2012 fester Teil des Betriebs, kenne die Wildwochen aber von Beginn an. Auch dem Küchenchef, der seit fünf Jahren die Regie in der Küche führt, gefällt das Konzept, an dem dieses Jahr insgesamt acht Gastronomen aus Ellwangen teilnehmen, sehr gut. Die Wildwochen würden sich schon lange Zeit halten und seien mittlerweile überregional bekannt, sagt Puschner. Es gebe Gäste, die gezielt wegen der Wildwochen in den „Roten Ochsen kommen würden. Manche kämen auch mehrmals, um möglichst viel probieren zu können.

Gäste erkundigen sich bereits nach den Wildwochen

Christiane Veit hat zudem gemerkt, dass in den letzten Jahren auch jüngere Gäste wieder verstärkt auf den Wildgeschmack gekommen sind. Das sei auch schon anders gewesen, erklärt sie. „Es gibt auch Gäste, die anrufen, um sich zu erkundigen, wann endlich wieder Wildwochen sind.“

Das Interesse an der Aktion sei so groß, von der Resonanz ausgehend, hätte man schon ein Wochenende früher starten können, fügt Oliver Puschner an. Doch bevor die Wildgerichte auf dem Teller landen, muss natürlich erst einmal alles vorbereitet werden. Und da gebe es viel zu tun, denn Wild sei in der Vorbereitung häufig aufwendiger, berichtet der Küchenchef weiter. Rücken müssten zum Beispiel ausgelöst und hin und wieder auch Schrotkugeln entfernt werden. Viele Gerichte würden zudem langsam bei niedrigen Temperaturen im Sous-vide gegart werden.

Zum Wild bereiten der Küchenchef und sein Team natürlich zahlreiche Beilagen vor, die man sonst nicht oder nicht immer auf der Karte des „Roten Ochsen“ findet. Als Beispiele nennt er Wirsingkohl, Kürbis, Rosenkohl und weiteres Wintergemüse. Er wolle auch viel mit Pfifferlingen und anderen Pilzen arbeiten. Dazu gebe es Safranbirne mit Preiselbeeren. „Und vielleicht mache ich noch etwas mit Maronen“, kündigt Puschner an.

Pro Ellwangen untertstützt die Wildwochen

Für Verena Kiedaisch, Geschäftsführerin des Vereins Pro Ellwangen, der die Wildwochen wieder kräftig unterstützt, liegt in der Vielfalt auch die Besonderheit der Aktion. Jeder Gasthof habe einfach seine „Specials“, sodass es überall etwas anderes zu entdecken gebe, sagt sie. Außerdem liebe sie Maronen, freut sich Kiedaisch über die Ankündigung des Küchenchefs.

Klassiker im „Roten Ochsen“, die nicht fehlen dürfen, sind natürlich der Rehbraten und die Wildhasenkeule. Sämtliches Fleisch stammt wie gewohnt von Jägern aus der Region. So richtet sich das Angebot auch stets danach aus, was die Jäger im Wald schießen können. Mit Hasen sehe es dieses Jahr aber schon sehr gut aus, verrät Puschner. Darüber hinaus dürfen sich die Gäste auf Rotochsen-Wildgulasch aus Reh, Hase und Wildschwein, Wildschwein-Biersauerbraten, Rehrücken-Medaillons und Wildhackbraten mit Preiselbeersauce freuen. Als Vorspeise werden Kürbissuppe und Kürbisconsommé gereicht. Wer kein Wild mag, kann auch das Duett aus Kürbisnudeln und Kürbisravioli bestellen. Während der Vorbereitungen herrsche in der Küche Ausnahmezustand. Jedes Wildfleisch sei anders in der Vorbereitung, doch der Spaß an der Sache sei immer dabei, sagt Puschner.

Der Aufwand in der Vorbereitung ist laut Christiane Veit auch ein Grund dafür, weshalb die Wildwochen stets so gut angenommen werden. „Rehbraten macht zu Hause einfach nicht jeder. Aber dafür sind wir dann ja da. Mehr Frische und Regionalität geht einfach nicht.“

Zu herzhaften Wildgerichten gehören auch entsprechende Getränke. Als Brauereigasthof ist der „Rote Ochsen“ natürlich bierlastig aufgestellt. Das Bockbier sei bereits abgefüllt, betont Christiane Veit. Wer es etwas milder mag, dem empfiehlt sie das dunkle Hefeweizen.

Die Wildwochen seien einzigartig in der Region. es sei nicht selbstverständlich, dass so viele Gastronomen an der Aktion teilnehmen würden, findet Verena Kiedaisch. Weitere Gasthöfe seien zudem immer willkomen. „Wer sich für eine Teilnahme im kommenden Jahr interessiert, kann sich gerne melden“, so Kiedaisch. Kriterien seien, dass Wildgerichte in den drei Wochen im Mittelpunkt stünden und das Fleisch aus der Region komme.