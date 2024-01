Nach dem großen Auftakterfolg in 2023 startet der Kalte Markt auch in diesem Jahr wieder mit einer Beat-Night „Kalter Markt Edition“ am Freitag, 5. Januar. 450 junge und jung gebliebene Besucher sind dafür vergangenes Jahr in die Kübelesbuckhalle Rindelbach geströmt, um mit dem Reit- und Fahrverein den Start des beliebten Ellwanger Volksfestes zu feiern.

„Es war für uns eine große Ehre, dass wir vergangenes Jahr den Kalten Markt mit der Beat-Night eröffnen durften und waren im Nachgang auch wirklich stolz, dass wir mit den Fuchs-Brüdern so einen Erfolg dabei hatten“, betont Kathrin Renschler, Beat-Night-Organisatorin und Vorstandsmitglied des Reit- und Fahrvereins.

Unterstützung durch das Event-Team der Stadt

Die Fuchs-Brüder, das sind Julian und Felix Fuchs, die mit ihrem Event-Team bereits Aktionen wie das Sommernachtsflimmern oder das Autokino auf dem Schießwasen gestemmt haben und nun den Reit- und Fahrverein vor allem bei der technischen Umsetzung der Beat-Night unterstützen.

Es passt einfach sehr gut, wenn ein Ellwanger Reitverein, der auch ansonsten beim Kalten Markt aktiv dabei ist, diesen auch eröffnet. Lisa Leimkühler, Reit- und Fahrverein Rindelbach

Auch Organisatorin und Vorstandsmitglied Lisa Leimkühler sieht in der Party einen idealen Auftakt für das sechstägige Volksfest. „Es passt einfach sehr gut, wenn ein Ellwanger Reitverein, der auch ansonsten beim Kalten Markt aktiv dabei ist, diesen auch eröffnet.“

Auch 16- und 17-Jährige dürfen mitfeiern

Auch in diesem Jahr hoffen die Organisatoren auf ähnlichen Andrang wie in 2023. Denn im Gegensatz zur ersten Beat-Night haben die Organisatoren sich dafür entschieden, das Einlassalter von 18 auf 16 Jahre abzusenken, um die Veranstaltung für eine noch größere Zielgruppe attraktiv zu machen. Sogenannte Erziehungsbeauftragungen, besser bekannt als „Mutti-Zettel“, werden allerdings nicht akzeptiert.

DJ AMUE soll den Partygästen der Kübelesbuckhalle einheizen

Die Alterskontrolle in der Halle erfolgt stattdessen über Bändchen. Auch wird es aus diesem Grund zwei Bars geben - eine für Spiriuosen und eine weitere für Wein, Bier und Sekt.

Auflegen wird Andreas Müller alias DJ AMUE, dessen Bruder Michael Müller „Schürze“ vor allem durch das Partylied „Layla“ bekannt geworden ist. Wie der Reit- und Fahrverein berichtet, freue sich der Bühlertanner darauf, mit ersten Auftritten wie dem auf der Beat-Night nun auch im Ostalbkreis durchzustarten.

Hier gibt es Freikarten

Auf Instagram verlost der Reit- und Fahrverein fünf Mal freien Eintritt. Um am Gewinnspiel teilzunehmen, müssen User dem Verein (@reit-fahrverein-rindelbach-und-umgebung) und DJ AMUE (@djamue) folgen sowie auf der Instagram-Seite des Vereins zwei Personen verlinken, mit denen sie die Veranstaltung besuchen wollen. Für ein extra Los muss der Gewinnspiel-Beitrag außerdem in der eigenen Story geteilt werden.

Start, Eintritt und Shuttlebus-Zeiten

Die Party beginnt um 20.30 Uhr, der Eintritt kostet sieben Euro. Wer zur Anfahrt öffentliche Verkehrsmittel nutzen möchte, kann dafür den Stadtbus nutzen, der ab dem Zentralen Busbahnhof in Ellwangen zwischen 19.55 und 23.55 regelmäßig zur Halle fährt. Zurück bietet der StadtLandBus einen Shuttle-Service direkt ab der Halle an, jeweils um 1.05, 2.05. und 3.05 Uhr. Tickets dafür können in der StadtLandBus-App gekauft werden.