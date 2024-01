Bauernproteste: Die „Größte Demonstration“ Ellwangens

(läm/cze) - Die diesjährige Bauernkundgebung wird wohl, angesichts der politischen Lage rund um die Landwirtschaft und dem Besuch von Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir, lange in den Köpfen der Ellwangerinnen und Ellwanger bleiben.

Anton Wagner, Kartoffelbauer aus Ellwangen, hat einen Teil der Moderation auf der Bühne vor der Ellwanger Stadthalle übernommen und von der „größten Demonstration“ gesprochen, die Ellwangen je erleben durfte. Als sich nach der Veranstaltung im Inneren der Stadthalle längere Zeit nichts tat, fragte er: „Muss ich jetzt so lange reden, bis der rauskommt, oder was?“

Nicht nur die Sorgen der Landwirte kamen auf den Tisch, Wagner sprach gleich auch die Sorge um die Virngrundklinik an, eine Debatte, die ebenfalls mehr als aktuell ist. „Wir bangen auch um unser Krankenhaus“.

So hatte Wagner den Weg bereitet für Dr. Franz-Josef Grill, Notarzt auf dem Land und Mitglied bei den Freien Wählern, der ebenfalls zur Menge sprach. „Seit 30 Jahren bin ich hier in der Region als Notarzt unterwegs und ich habe in den vergangenen Jahren gemerkt, wie unser Gesundheitssystem durch unsere Politik den Bach hinunter geht“, holte sich Grill sogleich die Mehrzahl der Zuschauerinnen und Zuschauer auf seine Seite, was der Beifall bewies. Darunter leide vor allem die ländliche Bevölkerung, spannte Grill den Bogen zur aktuellen Bauernkundgebung.

Ob nun Özdemir oder Lauterbach, das sei doch ohnehin „alles eine Blase, die da in Berlin vor sich hinlebt“, kritisierte Grill deutlich.

Als Özdemir sich nach seiner Rede in der Stadthalle den Demonstranten stellte, forderten diese ihn lautstark auf, auf deren rund 60 Meter entfernte Bühne zu kommen. Allerdings platzierte sich der 58-Jährige auf einem Anhänger direkt vor dem Halleneingang, umringt von Sicherheitsbeamten und hatte dafür auch eine Erklärung:„Dass ich hier stehe und nicht dort, liegt nicht an mir. Das habe ich nicht entschieden.“