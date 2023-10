Barbara Drasch sagt „Servus“

Mit Barbara Drasch ist an der Eugen-Bolz-Realschule Ellwangen zum Ende des vergangenen Schuljahres eine überaus verdiente und geschätzte Lehrerin aus dem Schuldienst verabschiedet worden. Dies teilt die Schule mit.

Der Beach Boys-Hit „Barbara Ann“, der vom Lehrerkollegium umgedichtet vorgetragen wurde, stimmte in die Abschiedsfeierlichkeiten ein. Schulleiter Martin Burr zeigte in seiner Rede auf, in welch vielfältiger Weise sich die Pädagogin an der EBR eingesetzt hat. Als Klassenlehrerin in 9/10 unterrichtete sie Deutsch, Geschichte und Gemeinschaftskunde. Ein guter Kontakt zu ihren SchülerInnen lag ihr ganz besonders am Herzen. „Die Persönlichkeit, die Fähigkeiten der SchülerInnen wachsen zu sehen, mit ihnen an ihr Ziel, der Mittleren Reife, zu gelangen, hat mir Freude und Bestätigung gegeben“, so betonte Barbara Drasch bei ihrer Verabschiedung.

Barbara Drasch war federführend tätig bei der Errichtung des Eugen-Bolz-Raumes im Jahre 2018 an der Schule. Außerdem leitete sie über viele Jahre die Eugen-Bolz-AG, wo sie mit Schülerprojekten das Andenken an den Namensgeber der Schule und die Bedeutung der demokratischen Werte wachhielt.

Daneben war Barbara Drasch in der Steuergruppe der Schule tätig, übernahm die Pressearbeit, etablierte die LRS-Förderung als wichtigen Baustein.

Nach mehrjähriger privater Fortbildung zur Gestaltpädagogin und Gestaltberaterin IGBW engagierte sie sich in der schulinternen Beratung und führte jährlich erfolgreich ein Kommunikationsseminar für Eltern durch.

Ihre Arbeit ist noch lange nicht zu Ende, auch wenn Barbara Drasch nicht mehr als Lehrerin an der EBR tätig ist: Sie wird sich weiterhin für den Eugen-Bolz-Raum engagieren und den Kontakt zur Eugen-Bolz-Stiftung Rottenburg pflegen.