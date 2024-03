Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) hat für den heutigen 12. März erneut zum Streik aufgerufen. Auch wenn das Unternehmen Go-Ahead, dass den regionalen Schienenverkehr betreibt, nicht streikt, kann es heute zu Zugausfällen kommen.

Ab Dienstag, 12. März, um 2 Uhr streikt die GDL für 24 Stunden. Go-Ahead Baden-Württemberg sowie Go-Ahead-Bayern ist eigenen Angaben zufolge nicht direkt von der mittlerweile sechsten Arbeitsniederlegung der Bahn-Mitarbeiter betroffen. Das Unternehmen konnte sich bereits Ende des vergangenen Jahres auf einen Tarifabschluss einigen.

Go-Ahead von der CB abhängig

Trotzdem kann es, auch in Ellwangen und im gesamten Ostalbkreis, zu vereinzelten Ausfällen und Verspätungen der Regionalbahnen kommen. Grund dafür ist, dass nicht nur die Lokführer der Deutschen Bahn, sondern auch Stellwerksmitarbeiter streiken. Streckenabschnitte könnten dann auch für Go-Ahead, das vom Netz der Bahn abhängig ist, nicht mehr befahrbar sein.

Außerdem könne es durch den Streik dazu kommen, dass die Lokführerinnen und Lokführer auf ihrem Weg zum Dienst infolge bestreikter Verbindungen nicht rechtzeitig an ihrem Einsatzort ankommen.

Wo ist mit Ausfällen zu rechnen?

Welche Zugverbindungen davon betroffen sein könnten, ist aktuell unklar. „Da uns Streiks nicht angekündigt werden, ist eine Vorhersage nicht möglich“, berichtet Daniela Birnbaum. Sobald Informationen vorliegen, können diese online unter go-ahead-bw.de und go-ahead-bayern.de unter dem Reiter „Fahrplanabweichungen“ eingesehen werden. Die Pressesprecherin fügt an: „Wir empfehlen unseren Fahrgästen, sich direkt vor Fahrtantritt nochmals online über ihre Fahrt zu informieren.“ Ausfälle und Verspätungen in Ellwangen sind also nicht ausgeschlossen.

Unabhängig vom Streik wird es am Dienstag in den späten Abendstunden auf der Linie MEX13, die zwischen Stuttgart, Aalen und Crailsheim verkehrt, zu vereinzelten Ausfällen zwischen dem Stuttgarter Hauptbahnhof und Waiblingen kommen. Außerdem fallen zwei IRE1-Züge zwischen Stuttgart und Aalen aus.

Grund dafür sind Arbeiten an den Licht- und Signalanlagen auf der Strecke. Für alle Reisenden, die von Stuttgart nach Aalen über Schorndorf und Schwäbisch Gmünd reisen möchten, wird es Ersatzverkehre zwischen dem Hauptbahnhof Stuttgart und Stuttgart-Bad Cannstatt sowie zwischen Stuttgart-Bad Cannstatt und Waiblingen geben.

Fronten zwischen Go-Ahead und DB schon länger verhärtet

Die Deutsche Bahn hatte angesichts der sechsten Streikrunde am Montag angekündigt, gegen die GDL zu klagen. Für Go-Ahead besteht diese Möglichkeit laut Pressesprecherin Daniela Birnbaum nicht. Die Fronten zwischen DB und Go-Ahead sind aber nicht nur angesichts der Streiks verhärtet.

Bereits 2023 hatte das Verkehrsunternehmen scharfe Kritik an der DB geäußert. Grund der Kritik waren unter anderem keine oder schlechte Informationen zu Sperrungen, fahrgastunfreundliche Planung und insgesamt häufige Sperrungen und Baustellen an den Gleisen.

Branchenverband fordert konkretisiertes Streikrecht

Go-Ahead hatte deshalb im Dezember eine öffentliche Entschuldigung gefordert, der die DB-Netz auch nachkam. Die Situation habe sich laut Daniela Birnbaum seitdem aber in keinster Weise verbessert. Fahrgäste würden aus den genannten Gründen Baustellenersatzfahrpläne häufig erst viel zu spät erhalten.

Auf die Frage, wie Go-Ahead zu den Streiks der GDL stehe, verweist das Unternehmen auf eine Mitteilung des Branchenverbandes „Mofair“. Dieser fordert von den Aufgabenträgern einen anderen Umgang mit Streiks in den Verkehrsverträgen und fordert den Bund dazu auf, das Streikrecht zu konkretisieren und ein verkehrliches Grundangebot auch während der Streiks abzusichern.

Wirtschaftliche Schäden mit jedem Streik-Tag

Unternehmen der Personenbeförderung seien durch Verkehrsverträge verpflichtet, eine bestimmte Leistungsmenge zu erbringen. „Jeder Streiktag bedeutet für die bestreikten Unternehmen massive wirtschaftliche Schäden, die sie nur wenige Tage tragen können“, sheißt es im Schreiben von „Mofair“.

Innerhalb der Deutschen Bahn aber gebe es neben der Personenbeförderung noch den Fern- und den Güterverkehr, die als eigenwirtschaftliche Verkehre flexibler reagieren. Außerdem stehe hinter der DB AG der deutsche Steuerzahler, der laut „Mofair“-Mitteilung für die Verluste des Gesamtkonzerns in letzter Konsequenz einstehen muss. Für Unternehmen wie Go-Ahead gelte dies nicht.