Bäckerei Kayfel in Ellwangen schließt am 23. Dezember

Noch riecht es im Verkaufsraum in der Spitalstraße 20 nach frischem Gebäck, doch schon bald ist damit Schluss. Seit sage und schreibe 67 Jahren gehört die Bäckerei Kayfel zum Ellwanger Stadtbild, wie das Rathaus oder die Basilika. Über Generationen kauften dort Ellwanger ihre Wecken, Brezeln, Brote sowie die zeitlosen Klassiker „flammendes Herz“ und „Granatsplitter“ ein. Doch nun heißt es Abschied nehmen, denn kurz vor Weihnachten wird die Bäckerei zum letzten Mal ihre Pforten öffnen.

Von 1956 bis 2023

Die stadtbekannte Inhaberin Zita Kayfel geht mit 88 Jahren in den wohlverdienten Ruhestand. Sie blickt vor allem dankbar auf ihre Berufsjahre zurück.

1956 eröffnete Zita Kayfel gemeinsam mit ihrem Ehemann die Bäckerei in der Spitalstraße. Über die Jahre und Jahrzehnte zog der Backwarenladen zig Stammkunden an, die teilweise über Generationen hinweg dort einkauften. Das könnte nicht zuletzt an der Atmosphäre im Laden liegen. Betritt man die Bäckerei, scheint immer noch der Charme längst vergangener Zeiten in der Luft zu liegen. Das bestätigt auch ein Passant, der am Freitagmittag am Laden vorbeihuscht: „Da drin ist es wie früher in meiner Kindheit. Es gibt sogar noch viele Sachen, die schon vor 30 Jahren so verkauft wurden.“

„Jetzt wird’s echt Zeit“ kommentiert Zita Kayfel ihren vergleichsweise späten Eintritt in die Pension. Konkrete Pläne für die Zeit nach dem Geschäftsleben habe sie keine. Die Entscheidung, in den Ruhestand zu gehen, habe die 88-Jährige zudem schon vor längerer Zeit getroffen. Auch damit sich eine der beiden festangestellten Mitarbeiterinnen rechtzeitig nach einer neuen Stelle umsehen kann. Die andere Verkäuferin, berichtet die Chefin, gehe ebenfalls mit dem Ende der Bäckerei in Rente.

Bäckerei schließt am 23. Dezember

Kurz vor dem Ende blickt Zita Kayfel vor allem sehr dankbar auf die vielen Jahre hinter der Theke zurück. „Ich möchte mich bei allen Kunden für die lange Treue bedanken“, betont sie immer wieder und ergänzt lächelnd: „Unsere Stammkunden jammern schon schwer, dass wir hier aufhören.“

Zum letzten Mal hat die Bäckerei Kayfel einen Tag vor Heilig Abend, am Samstag, 23. Dezember, geöffnet. Bis dahin haben alle jungen und alten Kunden ein letzte Mal die Chance, bei der Ellwanger Traditionsbäckerei einzukaufen.