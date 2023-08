Autofahrer aus Westhausen soll eine Fußgängerin schwer verletzt haben

Wegen fahrlässiger Körperverletzung musste sich am Dienstagnachmittag ein 46–jähriger Mann aus Westhausen vor dem Amtsgericht in Ellwangen verantworten. Grund der Verhandlung war ein Verkehrsunfall vom 1. Juli 2022 nachts um 22.17 Uhr auf der Gemeindeverbindungsstraße von Westerhofen nach Westhausen, bei dem eine 40 Jahre alte Fußgängerin schwer verletzt wurde. Durch den Aufprall stürzte die Frau zu Boden, zog sich eine Vielzahl von Verletzungen, multiple Brüche und Sehnenabrisse, zu und musste drei Wochen in der Sankt–Anna–Virngrund–Klinik in Ellwangen verbringen. Noch bis November litt sie unter den Unfallfolgen.

Der gebürtige Aalener hatte gegen einen Strafbefehl vom 8. März Einspruch erhoben, weshalb es zur Hauptverhandlung vor dem Amtsgericht Ellwangen kam. Der Angeklagte befuhr mit seinem Pkw am 1. Juli vergangenen Jahres die Gemeindeverbindungsstraße von Westerhofen nach Westhausen, und zwar in Richtung Westhausen. Die relativ enge Straße verfügt weder über ein Bankett noch über einen Gehweg. Die Geschädigte ging auf der rechten Seite ebenfalls in Richtung Westhausen. Sowohl Autofahrer als auch Fußgängerin wurden auf der trockenen Fahrbahn durch ein entgegenkommendes Fahrzeug geblendet, als es zu dem Unfall kam.

Er sei relativ entspannt mit 50 oder 60 Kilometer pro Stunde auf dem Heimweg gewesen, sagte der Angeklagte in seiner Einlassung vor Gericht, berichtete von seinem „sehr anstrengenden Job“ als selbstständiger Kaufmann im Lieferservice und beschrieb sich als einen sehr erfahrenen Autofahrer: „Ich fahre 40.000 Kilometer im Jahr im Stadtbereich.“

Bei der Fahrt kurz vor dem Unfall sei es zunächst leicht aufwärts gegangen, dann sei eine Kuppe gekommen. In dem Moment, als er abwärts gefahren sei, sei ihm ein Fahrzeug mit Fernlicht entgegengekommen, in dem Moment habe er einen Schreck gekriegt. Da erst habe er bemerkt, dass auf der rechten Seite jemand stehe. „Ich bin vom Gas, habe gebremst und bin nach links ausgewichen“, sagte der Unfallverursacher. Zu diesem Zeitpunkt habe er „maximal noch 50 Kilometer pro Stunde drauf gehabt“. In die Fahrbahn hineinreichende Äste hätten die Sicht behindert, auch eine Hecke sei in die Fahrbahn hineingewachsen. Da passierte der Unfall. „Ich sehe die Schuld nicht bei mir“, bedauerte der Angeklagte das Unfallgeschehen, ihm sei aber die Sicht genommen worden. „Es war relativ hell, es war eine mondhelle Nacht“, sagte hingegen der Vertreter der Nebenklägerin, Rechtsanwalt Andreas Holzinger aus Aalen.

Nach dem Unfall habe er sofort auf der rechten Seite geparkt, sich um die verletzte Frau gekümmert und Erste Hilfe geleistet, berichtete der Angeklagte, ein ausgebildeter Rettungssanitäter. Die Frau habe noch ihr Handy eingeschaltet gehabt, Kopfhörer aufgehabt und Musik gehört. Aufgrund der Kopfhörer hätte sie ihn vor dem Unfall nicht wahrgenommen. „Nachts mit Kopfhörer und auf der falschen Straßenseite!“, äußerte sich der Angeklagte dazu im Sitzungssaal.

„Ich habe überlegt, ob ich im Vorfeld ein Gutachten einholen soll“, sagte Amtsgerichtsdirektor Norbert Strecker in seiner Funktion als Einzelrichter, denn: „Im Strafrecht muss man Ihnen ein Verschulden nachweisen.“ Für eine Verurteilung oder einen Freispruch brauche er ein Gutachten. Ein Verschulden könnte sein, wenn der Angeklagte unaufmerksam gewesen sein sollte und deshalb zu spät reagiert habe. Nach Aktenlage sah der Strafrichter kein Verschulden und keine Sorgfaltspflichtverletzung. Im Zivilrechtsverfahren, das wegen der umfangreichen massiven Verletzungen der Frau vor dem Landgericht stattfinden werde, werde auf jeden Fall ein Gutachten eingeholt, so Strecker: „Zivilrechtlich geht's um viel Geld.“

„Entweder wir stellen das Verfahren ein oder wir holen einen Gutachter“, sprach sich Staatsanwältin Andrea Koller für eine Verfahrenseinstellung aus. Auf die Vernehmung der drei anwesenden Zeugen, darunter die Geschädigte und Nebenklägerin, wurde deshalb verzichtet. Mit Zustimmung des Angeklagten, seines Verteidigers, Rechtsanwalt Markus Kiesel aus Aalen, und der Staatsanwältin Andrea Koller stellte Strafrichter Strecker das Verfahren gemäß Paragraph 153a Absatz 2 der Strafprozessordnung vorläufig ein. Der Angeklagte erklärte sich ohne Anerkennung einer Rechtspflicht und ohne Anerkennung eines Verschuldens dazu bereit, bis spätestens 30. September 400 Euro an den Verein „Kleine Hände“ zu zahlen. Kommt der Angeklagte der Zahlung nach, wird das Verfahren endgültig eingestellt. „Die Folgen sind halt enorm gewesen“, sagte Strecker zum Verkehrsunfall. Im Strafbefehl vom März 2023 war eine Geldstrafe von 35 Tagessätzen à 50 Euro (= 1750 Euro) ausgesprochen worden. Der Einspruch des Angeklagten gegen den Strafbefehl hatte sich somit gelohnt.