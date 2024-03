Dutzende glitzernde Discokugeln hängen von der Decke, überdimensionale Pilze wuchern die Wände entlang, ein Raum ganz in Silberfolie lädt zum ausgelassenen Tanzen ein, in den Leitungen alter Bakelit-Telefone warten Gesprächspartner darauf, gehört zu werden, unter regenbogenfarbenem Lamettaregen darf geträumt und belastende Gedanken können einfach geschreddert werden.

Was sich eher nach einer Kulisse aus Alice im Wunderland anhört, ist in den vergangenen zwei Monaten mit der Multimedia-Ausstellung „Unbeschwert & Selbstbewusst“ Wirklichkeit geworden. Am Sonntag, um 11 Uhr wird sie in den Räumen des Kunstvereins auf Schloss Ellwangen eröffnet.

Projekt als eine besondere Erfahrung für alle Beteiligten

Wie bereits bei einem Pressegespräch am Donnerstagabend deutlich wird, geht mit der Eröffnung eine ganz besondere Zeit für alle Beteiligten zu Ende. Denn im Gegensatz zu anderen Ausstellungen des Ellwanger Kunstvereins sind bei „Unbeschwert & Selbstbewusst“ nicht gestandene Künstler, sondern Jugendliche und junge Erwachsene die Ausstellungsmacher.

Das Konzept hinter „Unbeschwert & Selbstbewusst“:

Größtenteils zum ersten Mal an der Organisation einer Ausstellung beteiligt, haben die jungen Menschen elf Installationen in den Räumen des Kunstvereins aufgebaut und mit ihren Ideen - gemäß dem Ausstellungstitel - „selbstbewusst“ weiterentwickelt.

Denn die Kunstwerke sind nicht in Ellwangen entstanden, sondern stammen aus der Ausstellung „Unbeschwert“, die im vergangenen Jahr im Dortmunder U präsentiert worden ist. Junge Erwachsenen haben in Zusammenarbeit mit Künstlern aus Dortmund und dem Ruhrgebiet die dortigen Exponate ihren Vorstellungen von Unbeschwertheit entsprechend kreiert und in eine Ausstellung gebracht. Charly Kurz, Mit-Initiator von „Unbeschwert & Selbstbewusst“, hat das Multimedia-Projekt in Dortmund besucht und darauf angeregt, dass es nach Ausstellungsende in Ellwangen eine Wiederauflage erfährt.

Von Anfang an stand allerdings fest, dass die Ausstellung nicht nur übernommen, sondern mit den Ideen der hiesigen Jugendlichen angereichert werden soll.

Super, wie das Projekt anderer zu unserem wurde. Charly Kurz, Co-Initiator der Ausstellung

Rund 20 junge Erwachsene waren diesem Aufruf des Kunstvereins gefolgt. In zwei Wochenend-Workshops, an etlichen Abenden und wann immer es sonst ihr Alltag neben Schule und anderen Freizeitaktivitäten zugelassen hat, haben sie unermüdlich an der Ausstellung gearbeitet. Im Pressegespräch ist Kurz anzumerken, wie stolz er ist, dass diese Symbiose so gut funktioniert hat. „Super, wie das Projekt anderer zu unserem wurde - und so wiederum zu dem anderer Leute.“

Großen Zuspruch auch bei Ellwanger Unternehmen und Vereinen

Denn außer dem Jugend- und Kulturzentrum (Juze) als kreativer Projektpartner konnte der Kunstverein neun Sponsoren zur Unterstützung der Ausstellung gewinnen, so zum Beispiel die Kreissparkasse Ostalb, den SI-Club Ellwangen, das Bauunternehmen Hans Fuchs oder auch die Jugendstiftung Baden-Württemberg.

Unabhängig davon, wie die Ausstellung von den Ellwangern angenommen wird, sind sich die Ausstellungsmacher vor der Eröffnung schon einig: Das Projekt ist ein Erfolg. „Es ist so schön zu sehen, dass so viele unterschiedliche Menschen mit so ungewöhnlichen Materialien etwas so Tolles geschaffen haben“, freut sich Jutta Jakob, die die Organisation und den Aufbau der Ausstellung mit ihrem Juze-Team unterstützt hat.

Und auch die junge Ausstellungsmacherin Ina Haas äußert sich begeistert: „Die Arbeit in der Gemeinschaft war so toll und auch, sich in die Ideen anderer Jugendlicher hineinzudenken und diese dann weiterzuentwickeln, war total spannend.“

Das ist für die Vernissage geplant:

Außer einem Grußwort von Oberbürgermeister Michael Dambacher und der Vorsitzenden des Kunstvereins, Astrid Koke, werden die jungen Künstler und Ausstellungsmacher im Rahmen der Eröffnung die elf Installationen in einem Gespräch vorstellen und über das Projekt sprechen.

Musikalisch begleiten wird den Vormittag Frederic Marquardt. Eine Führung durch die Ausstellung bieten die Mitwirkenden dann am Sonntag, 7. April, um 15 Uhr an.

Man muss sich nicht mit Kunst auskennen, um die Installationen zu verstehen. Silke Schwab-Krüger

Grundsätzlich sprechen die Exponate laut Kuratorin Silke Schwab-Krüger aber auch für sich: „Es sind sehr sinnliche Installationen, die natürlich aus einer jugendlichen Perspektive heraus entstanden sind, aber für alle Leute zugänglich sein sollen. Man muss sich nicht mit Kunst auskennen, um die Installationen zu verstehen. Man muss nur die Lust auf Unbeschwertheit mitbringen und die schlummert vermutlich in jedem von uns.“