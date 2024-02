Cyberattacke auf Varta: Jetzt ermittelt die Polizei

Bei der Varta AG stehen seit einem Angriff auf die IT-Systeme in der Nacht zum Montag Teile der Produktion still. Mittlerweile ist auch die Polizei in den Fall involviert.

Auskünfte gibt es sowohl vom Konzern, als auch von behördlicher Seite nur wenige. Welche Ausmaße der Schaden annimmt, ist ebenfalls unklar.

Kunden sollen per Mobilfunk anrufen

In der Folge des Cyberangriffs sei die Erreichbarkeit des Unternehmens für Kunden aktuell eingeschränkt, informiert Varta seit Kurzem auf der unternehmenseigenen Website. Während die Aufarbeitung und Lösung durch die schnell eingesetzte Expertenkommission laufe, werden alle Geschäftspartner und Kunden gebeten, ihre Ansprechpartner bei Varta per Mobilfunk zu kontaktieren.

Teilweise, heißt es auf der Website, seien Kunden bereits proaktiv benachrichtigt worden, auf welchem Weg sie den Batteriehersteller erreichen können. Varta bedauere diese Umstände.

Die Polizei hatte noch am Dienstag auf Nachfrage der Ipf- und Jagst-Zeitung/Aalener Nachrichten bestätigt, noch nicht zum Angriff auf Varta zu ermitteln, da die Behörde keinen zuständigen Ansprechpartner erreichen konnte.

Polizei ermittelt mittlerweile

Mittlerweile aber ist die Polizei in den Fall involviert, wie Bernd Märkle, stellvertretender Leiter der Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit bei der Polizei Aalen, bestätigt. „Weitere Auskünfte können zum derzeitigen Zeitpunkt nicht erteilt werden“, so Märkle. Ob Varta Anzeige erstattet hat, ist unbekannt.

Die Varta AG selbst kann weiterhin kaum Auskünfte zur aktuellen Lage geben. Einige der 4200 Mitarbeiter der Produktionsbereiche an den Standorten in Ellwangen, Dischingen und Nördlingen sowie in Rumänien (Brasov/Kronstadt) und Indonesien (Batam) müssen vorerst weiterhin zuhause bleiben.

Weiteres börsennotiertes Unternehmen attackiert

Wann die Produktion wieder vollständig hochfahren kann, könne aktuell ebenso wenig beantwortet werden, wie die gesamten Ausmaße des Schadens.

Dass Cyberangriffe keine Seltenheit sind, zeigt ein weiterer Fall aus dieser Woche. Das Berliner TechDAX-Unternehmen PSI-Software wurde am Donnerstag ebenfalls Opfer von Hackern. Das börsennotierte Unternehmen habe ebenfalls seine Systeme vom Internet abkoppeln müssen, um weitere Schäden zu verhindern. Ob beider Fälle in Zusammenhang stehen, ist nicht bekannt.