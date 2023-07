Ausbildung bei der Stadt beendet

Die Stadt Ellwangen konnte kürzlich in einer kleinen Feierstunde neun Auszubildenden der Stadtverwaltung zur erfolgreichen Beendigung der Lehrzeit gratulieren. Auf dem Bild von links zu sehen sind Bürgermeister Volker Grab, die frischgebackene Fachangestellte für Bäderbetriebe Melanie Buck, Jule Becker, die eine praxisintegrierte Ausbildung zur Erzieherin absolviert hat, Taylan Titiz (Kaufmann für Büromanagement), Amelie Zeiner (praxisintegrierte Ausbildung zur Erzieherin), Mahmoud Khatib (Bauzeichner Hochbau), Janina Kohnle (Anerkennungspraktikum Erzieherin), Hanna Seckler (praxisintegrierte Ausbildung zur Erzieherin), sowie Oberbürgermeister Michael Dambacher. Nicht auf dem Bild sind Dominik Stark (Fachkraft für Abwassertechnik) und Straßenbauer Daniel Murauer. Wie die Stadtverwaltung ergänzend mitteilt, bildet Ellwangen seit Jahren über den eigenen Bedarf aus und übernimmt die Auszubildenden nach Absolvierung ihrer Lehrzeit für einen Zeitraum von bis zu zwölf Monaten. In dieser Zeit finden die Berufsanfänger mit ihrer fundierten Ausbildung in der Regel bei der Stadt oder anderen Arbeitgebern eine feste Stelle.