Mit „Spaß“ begründet eine 33-jährige Frau das Versprühen von Tierabwehrspray. Wie die Polizei mitteilt, versprühte die Frau das Reizgas gegen 1 Uhr am Sonntagmorgen bei einer Faschingsveranstaltung in der Haller Straße in Ellwangen.

Die Frau begründete ihre Tat auf absurde Weise: Sie habe dies aus „Spaß“ getan. Bei dem Vorfall wurden drei Personen verletzt. Zwei davon wurden laut Polizei zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Gegen die 33-Jährige wird nun eine Anzeige an die Staatsanwaltschaft vorgelegt.