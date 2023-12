Ein Foto von einem strahlenden Weihnachtsbaum und eine handschriftliche Notiz als einziger Hinweis auf den Ort, nächtliche Streifzüge durch das Schloss auf der Suche nach dem Zimmer auf der Fotografie - Was sich zunächst wie die Kurzbeschreibung eines Abenteuer-Weihnachtsfilms in einer Fernsehzeitung anhört, hat sich vor etwa einem Jahr auf Schloss Ellwangen tatsächlich so zugetragen. In der „Hauptrolle“ Museumsleiter Matthias Steuer, dem zur Nachforschung ein rätselbehaftetes Foto des Stuttgarter Sammlers Peter Frank zugesandt wird.

„Schloss ob Ellwangen, Weihnachten 1924“ steht in Handschrift unter der Aufnahme, zu sehen ist darauf ein geschmückter und mit Kerzen bestückter Weihnachtsbaum, der zwischen zwei raumhohen Fenstern mit zugezogenen Vorhängen steht. Der Baum selbst ist vor einem großen Spiegel aufgestellt. An der mit Stoff tapezierten Wand hängen drei kleine Bilder in Rahmen, der Bodenbelag ist in einer Art Schachbrettmuster angeordnet und in den oberen Rand des Fotos ragen andeutungsweise die Stuckverzierungen der Decke. „Auf den ersten Blick konnte ich nicht erkennen, um welchen Raum es sich dabei handeln könnte“, erinnert sich der Museumsleiter an die Anfänge seiner Recherche.

Dennoch erweckte die Fotografie, die Frank über eine Online-Auktionsplattform erworben habe, direkt sein Interesse. „Es gibt unzählige Fotos des Schlosses von außen, auch aus früheren Jahrzehnten, aber von den Innenräumen des Schlosses gibt es nur ganz wenige historische Aufnahmen. So ein Foto wie dieses ist daher etwas ganz Besonderes und Seltenes“, erläutert Matthias Steuer.

Von der Neugier gepackt, begibt er sich abends, wenn keine Besucher mehr in den Museumsräumen sind, mehrfach auf die Suche nach dem Zimmer auf dem Bild. Er orientiert sich dabei an bestimmten Raummerkmalen, die auf dem Bild zu erkennen sind, so zum Beispiel das Muster im Boden, die großen Fenster, die Wandtäfelung, und vergleicht diese mit allen Räumen im Schloss - allerdings zunächst ohne Erfolg. „Ich habe irgendwann angefangen mich zu fragen, ob die Bildunterschrift wirklich richtig ist und es sich vielleicht gar nicht um ein Zimmer im Schloss Ellwangen handelt“, erzählt der Museumsleiter.

Nach mehreren Anläufen wird er doch fündig in einem Raum, den Steuer täglich dutzende Male in seiner Tätigkeit als Museumsleiter besucht. Ein kleiner Stuckkringel am oberen rechten Rand des Fotos gibt den entscheidenden Hinweis, und im Abgleich stimmen nun auch alle anderen Raummerkmale überein. Steuer ist sich sicher, dass es sich bei dem Zimmer auf der Fotografie um denselben Raum handeln muss, in dem heute die Fayencen aus der Schrezheimer Porzellanmanufaktur ausgestellt sind. „Ich war dann schon ein bisschen stolz, als ich es raus hatte“, sagt Steuer in diesem Zusammenhang.

Unbeantwortet muss dagegen bleiben, wer vor 99 Jahren in diesem Raum Weihnachten gefeiert hat. Das Schlossmuseum hatte zwar 1924 bereits 16 Jahre geöffnet, allerdings nicht in dem Raumumfang, wie Besucher es heute kennen und entsprechend muss auch das Zimmer, in dem heute die Fayencen ausgestellt sind, damals noch privat genutzt worden sein.

In dem Raum, in dem heute die Schrezheimer Fayencen ausgestellt sind, wird Museumsleiter Matthias Steuer schließlich fündig. (Foto: Sammlung Frank/Larissa Hamann )

Für Steuer gibt es in dieser Frage zwei grobe Möglichkeiten: So könnte das Zimmer zu einer der Dienstwohnungen jener Amtsleiter gehören, deren Fachbereiche bereits zu diesem Zeitpunkt in den Räumen des Schlosses untergebracht worden waren - ähnlich wie heute auch noch der Geschäftsbereich Landwirtschaft des Landratsamts Ostalbkreis seine Diensträume hat. „Wir wissen sicher, dass der Forstmeister mit seiner großen Familie und vielen Kindern auf dem Schloss Weihnachten gefeiert hat“, berichtet Steuer.

Aus dieser Zeit sei eine Anekdote überliefert, nach der die Kinder des Forstmeisters an diesen Heiligen Abenden immer „Ihr Kinderlein kommet...“ gesungen haben sollen, woraufhin ihr Vater ihnen eröffnet habe, dass sie sich auf ein weiteres Geschwisterchen freuen dürfen. „Nach dem achten oder neunten Mal haben sie dann nicht mehr „Ihr Kinderlein kommet...“, sondern nur noch „Stille Nacht, Heilige Nacht“ gesungen“, erzählt Steuer mit einem Lachen.

Aus Sicht des Museumsleiters wäre es aber auch vorstellbar, dass es sich bei den unbekannten Feiernden um Menschen gehandelt hat, die auch Jahre nach dem Ersten Weltkrieg noch Obdach in den Räumen des Schlosses gesucht haben. „Der Gedanke, hier in einem Schloss zu wohnen, war den Leuten damals gar nicht so präsent. Sie sind eingezogen, wo eben Platz war. Auch gab es im Schloss keinen Strom, kein fließendes Wasser, man kann sich kaum vorstellen, in was für ärmlichen Verhältnissen die Leute hier gelebt haben müssen.“

Auch wie das Weihnachtszimmer abseits des fotografierten Baumes ausgesehen haben könnte, kann Steuer nicht mit Sicherheit beantworten. Eine ziemlich genaue Vorstellung davon, wie die Menschen in den 1920er und -30er Jahren gefeiert haben, geben dafür aber die Puppenstuben, die im Schlossmuseum ausgestellt sind. Außer Einblicken in Alltagssituationen sind einige Stuben auch mit Weihnachtsbäumen ausgestattet, die von der Dekoration dem sehr nahe kommen, wie er auch auf der Fotografie zu sehen ist: Spärlich geschmückt, dafür mit Kugeln, Ketten und echten Kerzen bestückt.

Steuer empfindet es als Glücksfall, dass der Urheber des Fotos so weitsichtig gehandelt und den Ort zur Erinnerung für die Nachwelt vermerkt hat. „Ansonsten hätten wir es wahrscheinlich nie mit dem Schloss in Verbindung gebracht. So ist es aber für die Geschichte es Schlosses ein wahnsinnig wichtiges Foto und füllt die unbewohnten Räume auch für die Besucher ein bisschen mehr mit Leben.“