Die Stadt Ellwangen und das Theater der Stadt Aalen haben kürzlich eine engere Zusammenarbeit vereinbart. In diesem Zusammenhang soll das Theater auch in Kooperation mit den Ellwanger Schulen aktiv werden.

Nachdem Intendant Tonio Kleinknecht bereits im Frühjahr bei einer Schulleiterkonferenz die Arbeit des Theaters vorgestellt hatte, wurde kürzlich bei einer Besprechung im Rathaus der Arbeitskreis Theater und Schule gegründet, um eine bessere Vernetzung der Aktivitäten zu erreichen. Zukünftig wird das Theater entweder altersgerechte Aufführungen in den jeweiligen Schulen oder zentrale Aufführungen im Speratushaus oder im Kulturbahnhof in Aalen anbieten, die bei Bedarf theaterpädagogisch betreut werden. Die Bildungseinrichtungen werden damit sogenannte „Kooperationsschulen“. Ziel ist, möglichst viele Schülerinnen und Schüler zu einem sehr günstigen Preis an das Theater heranzuführen.