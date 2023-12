Mit traditionell gut besuchten, stimmungsvollen Festgottesdiensten, wie auf dem Schönenberg, haben die Christen Weihnachten gefeiert. „Heute ist euch in der Stadt Davids der Retter geboren, er ist Christus, der Herr“, zitierte Schönenbergpfarrer Pater Anton Wölfl im Weihnachtshochamt aus dem Lukasevangelium. „Gott wird Mensch und wohnt mitten unter uns“, betonte der Geistliche in seiner Kurzpredigt, in der er zur Solidarität aufrief.

Prächtig geschmückte Christbäume bei Weihnachtsgottesdienst

„Zu Bethlehem geboren ist uns ein Kindelein“, sang die Gemeinde zu Beginn des einstündigen Festgottesdienstes am ersten Weihnachtstag auf dem Schönenberg. Die vier hohen, mit großen roten Christbaumkugeln und Kerzen prächtig geschmückten Weihnachtsbäume im Altarraum und die Krippe mit dem Jesuskind vor dem Altar sorgten für ein stimmungsvolles Ambiente. Viel Weihrauch tat ein Übriges.

Imposantes Altabild von Antonio Belucci

Mit zum festlichen Rahmen trug auch das imposante Altarbild am Hochaltar bei, das zwei Wochen vor Weihnachten gedreht wurde und nun bis kurz vor Ostern unter dem Titel „Die Anbetung der Hirten“ eine beschauliche Krippendarstellung zeigt. Das Bild stammt vom berühmten Maler Antonio Belucci und wurde 1719 gemalt. Alle Gestalten auf diesem Altarblatt werden je nach Nähe oder Entfernung von der einzigen Lichtquelle erhellt, nämlich vom Jesuskind. Der italienische Meister Belucci war 1709 Hofmaler in Wien und malte 1716 die Decke im Buckingham-Palast in London. Das Altarblatt „Die Anbetung der Hirten“ kam 1719 als Geschenk des Kurfürsten Johann Wilhelm von der Pfalz auf den Schönenberg. Die beiden Ellwanger Fürstpröpste Ludwig Anton, Pfalzgraf bei Rhein und zu Neuburg, und Franz Ludwig von der Pfalz, waren Brüder des Kurfürsten. Die andere, nun verborgene Seite des Altarbildes zeigt die „Aufnahme Mariens in den Himmel“, 1716 vom Breslauer Hofmaler J. Classen in den Altar eingesetzt.

Wölfl geht mit Jugendlichen in den Austausch

„Wie stellen Sie sich die Krippe vor?“, fragte Pater Anton Wölfl in seiner kurzen, frei gehaltenen Predigt in die Runde der Gottesdienstbesucher und wies in diesem Zusammenhang auch auf die ganzjährig zu besichtigende Sieger-Köder-Krippe auf der Empore der Schönenbergkirche hin. Der liebe Gott werde sich im Gottesdienst den Menschen auch schenken, sagte der Geistliche, nachdem er sich zuvor bei einigen Gottesdienstbesuchern erkundigt hatte, wie die Bescherung bei ihnen an Heiligabend war. „Hast du was G'scheit's kriagt?“, fragte Wölfl Jugendliche in seiner bayerischen, lockeren, humorvollen Art.

Herbergssuche im Zentrum der Predigt

Wölfl schilderte die Herbergssuche von Maria und Josef und die Geburt Jesu in einem Stall in Bethlehem, weil kein Platz in der Herberge war. Der Pfarrer sprach von einem Kind, das, in Windeln gewickelt, in einer Krippe lag. Die Weihnachtsgeschichte findet sich bei den Evangelisten Lukas und Matthäus. Josef, der aus dem Hause Davids kam, hatte sich mit seiner hochschwangeren Verlobten von Nazareth nach Bethlehem aufgemacht, um sich wegen der Volkszählung dort in eine Steuerliste eintragen zu lassen. Wölfl erzählte eine alternative Geschichte der Solidarität, bei der Maria und Josef von einer ärmlichen Bauernfamilie in ihr Haus aufgenommen wurden. Gott komme in unsere Familie, wenn wir ihm öffnen, sagte der Geistliche: „Vielleicht sollten wir nächstes Jahr unsere Krippe um ein paar Figuren ergänzen.“

Kirchenchor Schönenberg gestaltet Gottesdienst musikalisch

Den Gottesdienst gestaltete der Kirchenchor Schönenberg unter der Leitung von Chordirektorin Margit Lang musikalisch. Eindrucksvoll zu hören war mit Streicherbegleitung die „Messe in A“ von Christopher Tambling. Der Chor glänzte auch mit dem „Weihnachtswiegenlied“ von John Rutter mit Streicher- und Flötenbesetzung und mit dem Weihnachtsklassiker „O du fröhliche“ von Gustav Biener. An der Orgel spielte Melanie Blattner.