Viele Schülerinnen und Schüler der GLP Ellwangen haben in diesem Jahr ein gutes Abi geschrieben. Lara Lemmermeier aus Ellwangen sticht als Jahrgangsbeste allerdings besonders hervor, die Schülerin aus dem Profilfach Gestaltungs- und Medientechnik (GMT) hat einen Schnitt von 1,1 erreicht. Neben den üblichen Preisen für herausragende Leistungen erhielt sie unter anderem ein Stipendium der Porsche AG. Trotzdem hat die 19-Jährige zunächst ganz andere Pläne.

Ich war schon in der Realschule gut und bin danach sogar nochmal besser geworden. Lara Lämmermeier

Wie Lara Lemmermeier berichtet, war es nicht schon immer ihr Ziel, ein Einserabitur zu schreiben. „Ich war schon in der Realschule gut und bin danach sogar nochmal besser geworden“, erklärt sie. Eine eins vor dem Komma zu haben, habe sie sich im Vorfeld des Abiturs jedoch schon vorgenommen.

Sieben Preise erhält die Absolventin

Und das hat geklappt. „Das Anstrengen hat sich ausgezahlt“, sagt sie. Denn für ihre guten Leistungen sprang nicht nur ein hervorragender Schnitt, sondern auch der Abiturpreis Mathematik, der Scheffel-Preis (Literarische Gesellschaft e.V.), der Gestaltungs- und Medientechnik-Preis, der Bischof-Sproll-Preis (Diözese Rothenburg–Stuttgart), der DPG-Abiturpreis (Deutsche Physikalische Gesellschaft), der Gemeinschaftskunde-Preis und ein E–fellows Online-Stipendium heraus.

Größte Freude über den Ferry-Porsche-Preis

Am meisten gefreut hat sich die junge Ellwangerin aber über der Ferry-Porsche-Preis für besonders gute Leistungen in den MINT–Fächern (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik), der ihr in Weissach überreicht wurde.

Unter allen Preisträgern wurden von Porsche sechs Stipendien für ein vierwöchiges Praktikum verlost. „Ich habe eins gewonnen“, erzählt die Abiturientin strahlend.

Allerdings hat sie für das Praktikum beim Zuffenhausener Sportwagenhersteller dieses Jahr gar keine Zeit mehr. Während sich andere wahrscheinlich darum prügeln würden, einmal hinter die Kulissen von Porsche schauen zu können, verschiebt Lara Lemmermeier ihr Praktikum.

Denn schon ab dem 31. Juli absolviert sie ein Freiwilliger Soziales Jahr beim Rettungsdienst in Ellwangen. Das hatte sie schon in der elften Klasse geplant, berichtet sie. Dort wird sie in den kommenden zwölf Monaten eine Ausbildung zur Rettungshelferin und Sanitäterin machen und früher oder später den Rettungswagen in Ellwangen und der Umgebung steuern.

Idee kam durch die Freiwillige Feuerwehr

Die Idee für ein FSJ beim Rettungsdienst kam Lara Lemmermeier durch ihre Tätigkeit bei der Freiwilligen Feuerwehr Ellwangen, wo sie viel von den DRK–Kollegen mitbekommen habe. „Es ist spannend, abwechslungsreich und es herrscht ein gutes Arbeitsklima“, gibt die 19–Jährige zu Protokoll.

Im Anschluss kann sie sich ein Medizinstudium zwar vorstellen, ist aber durch die sehr lange Studienzeit abgeschreckt. Außerdem möchte sie gerne in Ellwangen bleiben. Denn neben ihrem Ehrenamt bei der Feuerwehr tanzt sie in der Liliengarde und trainiert zusätzlich jüngere Gardetänzer. Dieses Hobby will sie so schnell nicht aufgeben.

Lara Lemmermeier ist Ellwangen tief verbunden, wie sie selbst sagt. Falls es ihr beim DRK gut gefallen sollte, könne sie sich eine Notfallsanitäter-Ausbildung gut vorstellen. Auch das Studium zur Hebamme interessiere sie.

Erleichterung über den erfolgreichen Abschluss

Durch ihren guten Abschluss stehen Lara Lemmermeier ohnehin alle Türen offen. Dass die Zeit der vielen Lernens zunächst vorüber ist, freut sie aber durchaus.

Je näher es auf die Prüfungen zuging, umso mehr lernte sie. So viel, dass irgendwann selbst Freunde und Familie intervenierten. „Gegen Ende war es genug. Ich war gottfroh, als es vorbei war. Ich hatte das ein oder andere Kilo verloren“, erinnert sie sich.

Das rät Lemmermeier künftigen Absolventen

Die allseits bekannte Panik, die in den Wochen vor den Prüfungen ausbricht, habe dem ein oder anderen nicht geschadet, meint Laura Lemmermeier. „Letztlich ist es aber eine große Klausur, die sechs Stunden dauert“, ordnet sie retrospektiv ein. Um ein gutes Abitur zu erreichen rät die Ferry–Porsche–Preisträgerin künftigen Absolventen sich immer im Unterricht zu beteiligen.

„Man muss weniger lernen und bekommt eine gute mündliche Note.“ Auch in praktischen Fächern sei es absolut ratsam, sich auf den Hosenboden zu setzen und „was zu machen“. Vor allem aber legt sie allen Schülerinnen udn Schülern ans Herz, Spaß zu haben und die Abi–Zeit zu genießen.