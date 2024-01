Es ist der vierte und wie sich im Laufe des Vormittags herausstellt, auch der letzte Tag der Hauptverhandlung der Ersten Schwurgerichtskammer am Ellwanger Landgericht gegen einen des versuchten Mordes mit einem Fahrzeug angeklagten Aalener.

Angeklagter verlässt Gericht als freier Mann

Zunächst haben drei Sachverständige das Wort. Am Nachmittag dann das Urteil: Zwei Jahre wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr im minderschweren Fall, gefährlicher Körperverletzung und unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Es ist für alle glimpflich ausgegangen. Bernhard Fritsch – Richter

Die Strafe wird zur Bewährung ausgesetzt, der Haftbefehl des Amtsgerichts Ellwangen vom 30. Juni 2023 aufgehoben. Der Angeklagte verlässt das Gericht als freier Mann. Noch im Schwurgerichtssaal werden ihm die Handfesseln abgenommen.

So begründet der Richter das Urteil

„Es ist für alle glimpflich ausgegangen“, bilanziert der Vorsitzende Richter Bernhard Fritsch das Geschehen in der Urteilsbegründung. Glimpflich für den 37-Jährigen, der am 29. Juni vergangenen Jahres von einer Tankstelle an der Stuttgarter Straße kommend seinen BMW auf rund 45 Stundenkilometer beschleunigte und zwei Männer im Alter von 38 und 45 Jahren auf dem Gehweg ungebremst angefahren hat.

Und glimpflich für die beiden Geschädigten, obwohl der ältere Alexander A. kurz ohnmächtig war, mit einer tiefen Wunde am Bein sowie einem angerissenen, heftig blutenden Ohrläppchen notärztlich versorgt und dann ins Ostalb-Klinikum eingeliefert werden musste.

Am objektiven Sachverhalt ließen die Bänder der Überwachungskamera von Prozessbeginn an keinen Zweifel. Sie wurden während der Verhandlung gezeigt: „Wir alle haben gesehen, was passiert ist“, so Fritsch.

Ging ein Missverständnis voraus?

Nicht ganz so klar ist, was der Tat vorausging. Vermutlich ein Missverständnis, das sich um die unbedachte Bemerkung „Schönes Auto, Schatzi“ des älteren Opfers rankt und zu einem handfesten Streit eskalierte, zumal der 45-Jährige morgens um acht immerhin 0,71 Promille Alkohol im Blut hatte und bei dem Angeklagten Cannabiskonsum nachgewiesen wurde.

Dass der dritte Mann, ein Kumpel von Alexander A., den Angeklagten während der Auseinandersetzung mehrfach heftig mit der Faust ins Gesicht schlug, ist sicher ein Auslöser der Kurzschlussreaktion des Unglücksfahrers. Der 38-Jährige muss sich in einem gesonderten Verfahren vor Gericht verantworten.

„Bewusstes Fahrmanöver“ hätte tödlich enden können

Dennoch könne nichts die Handlungsweise des Angeklagten entschuldigen, so Fritsch. Wie der Sachverständige Samuel Oster von der Aalener Dekra der Kammer erläuterte, müsse man von einem „bewussten Fahrmanöver“ ausgehen, das der Mann am Steuer nicht kontrollieren konnte. Das hätte auch tödlich enden können.

Nach Überzeugung der Kammer hat der 37-Jährige mit dieser „riesengroßen Dummheit“, so Fritsch, die Hemmschwelle zum versuchten Mord jedoch nicht überschritten.

Dass er sich der Polizei freiwillig stellte, sich am dritten Verhandlungstag zu einer geständigen Erklärung durchrang und ein bisher unbescholtener Bürger ist, wirkte sich ebenfalls positiv für ihn aus. Auch sind fast sieben Monate Untersuchungshaft gewiss nicht spurlos an ihm vorbeigegangen.

Die Bewährungszeit beträgt drei Jahre. Durch Verzicht auf Rechtsmittel der Verfahrensbeteiligten ist das Urteil rechtskräftig. Der Verurteilte trägt die Kosten des Verfahrens.