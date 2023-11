Ampeln, Apps und Automaten: Hackdays an der Schule Sankt Gertrudis

Schule mal ganz anders: Ideen entwickeln und ausarbeiten, in den Technikräumen Prototypen bauen, am Computer Programme schreiben, die Komponenten zusammenführen und testen und dabei völlig die Zeit vergessen. Am Ende werden die Projekte mit Stolz bei einer Marktplatzpräsentation der Schulgemeinschaft vorgestellt. Diese besondere Lernerfahrung durften 30 Schülerinnen der Klassenstufe 9 bei den diesjährigen Hackdays an der Schule Sankt Gertrudis machen. An den „Tüfteltagen“ arbeiteten die Teams drei Tage lang an digitalen und technischen Lösungen, um den eigenen Schulalltag zu verbessern.

Dabei wurden viele kreative Ideen umgesetzt: Eine Schul-App wurde entwickelt, die Hausaufgaben, Klassenarbeiten, Dienste, Stundenplan, AG und verschiedene Benachrichtigungen verwaltet. Ebenfalls per App und zusätzlich als Ampelsystem wird die Belegung der Mikrowellen in der Mittagspause angezeigt. Beim Secret Call wird ein Buzzer auf dem Schülertisch gedrückt, der der Lehrkraft signalisiert, ob eine Meldung oder Frage besteht, ob ein Notfall vorliegt oder nur ein Toilettengang nötig ist. Verschiedene Automaten helfen, den Schultag zu erleichtern: „Wischy“ putzt die Tafel, andere spenden Papiertaschentücher oder Süßigkeiten. Bei der Müllpresse „Trashdown“ erkennen Sensoren den vollen Mülleimer und der Müll wird nach unten gepresst und ein Wecker lockt ins Badezimmer, sodass kein Verschlafen mehr möglich ist.

„Die Hackdays sind eine wunderbare Gelegenheit für die Schülerinnen, ihre Kompetenzen in den MINT-Fächern auszuleben.“, so Jörg Wagner, der im Schulleitungsteam für die Mittelstufe zuständig ist und in das Projekt eingebunden war. Für die Ausarbeitung standen verschiedenste Baumaterialien und Werkzeuge, Mikrocontroller, Sensoren und Motoren sowie Laptops zur Verfügung. Fünf Mentoren des explorhino-Schülerlabors aus Aalen und ein Lehrerteam unterstützten die Gruppen aktiv in der Planung und Umsetzung ihrer Projekte. Die Film-AG der Schule begleitete die Hackdays, um die Tage zu dokumentieren. Am Ende konnten die Teilnehmerinnen mit Freude ihre „Make Your School“-Zertifikate entgegennehmen. Das anspruchsvolle Projekt ist eine Initiative von Wissenschaft im Dialog und wurde zusammen mit dem explorhino-Schülerlabor umgesetzt. Unterstützt werden die Hackdays von der Klaus-Tschira-Stiftung und der Vector-Stiftung.