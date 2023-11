Nach den tödlichen Schüssen an einer Offenburger Schule vergangenen Freitag und einem Vorfall an einer Hamburger Schule, bei dem eine Lehrerin mit einer Waffe bedroht worden ist, ist die Frage nach Schutzmaßnahmen bei Amokläufen an Schulen derzeit wieder im Fokus medialer Aufmerksamkeit.

Amokläufe an Schulen kommen in Deutschland im Vergleich zu den USA wesentlich seltener vor. Dennoch verpflichtet das Land Baden-Württemberg alle öffentlichen Schulen seit März 2012 dazu, sich jedes Jahr aufs Neue auf „Gewaltvorfälle und Schadensereignisse“, wie es in der Verwaltungsvorschrift heißt, sorgfältig vorzubereiten und entsprechende Schutzvorkehrungen zu treffen.

Die Schulen sind sicherlich heute deutlich besser aufgestellt als damals. Heiko Fähnle, Schulleiter der Karl-Stirner-Gemeinschaftsschule.

„Denn wenn so ein Fall tatsächlich eintritt, muss ein Rädchen ins andere greifen“, sagt dazu Heiko Fähnle, Schulleiter der Karl-Stirner-Gemeinschaftsschule in Rosenberg. Amokläufe werden im Krisenmanagement der Schulen schon seit vielen Jahren mitbedacht.

Fähnles Einschätzungen nach, seien die Maßnahmen aber nach dem Amoklauf in Winnenden im März 2009 nochmals verschärft worden ‐ und so eben 2012 auch in die Verwaltungsvorschrift eingeflossen. „Die Schulen sind sicherlich heute deutlich besser aufgestellt als damals“, so der Schulleiter.

Jede Schule braucht ein Kriseninterventionsteam

So müsse jede Schule, egal ob Grund-, Gemeinschafts-, Realschule oder Gymnasium, ein Krisenteam zusammenstellen, das theoretisch verschiedene Bedrohungsszenarien und entsprechende Handlungsanweisungen durchspielt.

„Die Schulleitung, die Lehrkräfte, die sonstigen Bediensteten der Schule und die Schülerinnen und Schüler müssen vorbereitet werden, Gewaltvorfälle wie Amok(drohungen), Bombendrohungen, Geiselnahmen und Schadensereignisse wie Brände, Unglücksfälle oder Katastrophen richtig einzuschätzen und unter Einbeziehung der dafür fachlich zuständigen Stellen zu bewältigen“, heißt es dazu in der vom Kultusministerium, Innenministerium und Umweltministerium herausgegebenen Vorschrift.

Wie der Rosenberger Schulleiter in diesem Zusammenhang weiter ausführt, werden in diesen Krisenteams ‐ bestehend aus Schulleitung, Hausmeister und Lehrkräften ‐ Verantwortliche für bestimmte Aufgaben im Schutz- oder Evakuierungsprozess ernannt und Notfallkontakte für die Polizei und die Landesregierung zusammengestellt.

Schulen sind mit Pagern ausgestattet

Des Weiteren hat das Kultusministerium alle öffentlichen Schulen seit 2012 mit Pagern ausgestattet. „So würde man auch über Gefährdungslagen an Nachbarschulen rechtzeitig informiert werden und könnte dann entsprechende Vorkehrungen treffen“, erklärt Fähnle. Lehrer und Schüler werden dann über unmissverständliche Durchsagen vor einer möglichen Bedrohungslage gewarnt ‐ ausgelöst durch im Schulhaus installierten Alarmknöpfe.

Evakuierung wird für den Ernstfall geübt

Tatsächlich geübt wird ein Amokalarm nicht. Man informiere und sensibilisiere die Schüler zwar für das Thema, insbesondere nach aktuellen Ereignissen wie denen im Ortenaukreis, man wolle sie aber mit Übungen weder verunsichern noch Angst vor solchen Vorfällen schüren. Das richtige Verhalten bei statistisch häufiger vorkommenden Szenarien, wie zum Beispiel ein Brand oder ein Unfall mit Chemikalien, werden dagegen mindestens einmal im Jahr geprobt.

Ähnlich gut vorbereitet sind die Ellwanger Schulen, so beispielsweise auch das Hariolf-Gymnasium (HG) oder die Eugen-Bolz-Realschule (EBR). Außer der Warnung über Lautsprecherdurchsagen haben sich die dortigen Krisenteams auch auf Codes geeinigt, über die die anderen Kollegen auf subtile Weise gewarnt werden sollen, ohne dass es ein Täter direkt mitbekommt.

Je weniger ein potenzieller Täter darüber weiß, desto weniger kann er sich darauf einstellen. EBR-Rektor Martin Burr

Über konkrete Maßnahmen im Amokfall möchte sich weder EBR-Rektor Martin Burr noch der kommissarische Schulleiter des HG, Ulrich Schwarzmaier, äußern. „Je weniger ein potenzieller Täter darüber weiß, desto weniger kann er sich darauf einstellen“, begründet Burr seine Zurückhaltung bei diesem Thema.

Das empfiehlt die Landesvorschrift

Auch in der vom Land herausgegebenen Vorschrift heißt es dazu nur vage: „Bei einer Amoklage ist [...] in geschlossenen Räumen der Verbleib in diesen und ein Aufenthalt in einem möglichst einwirkungsgeschützten Bereich anzuordnen. Zum besseren Schutz sind Türen zu verschließen oder ‐ wenn diese nicht verschließbar sind, zu verbarrikadieren.“

Für die konkrete Durchführung der erforderlichen Schutzmaßnahmen sei die Schulleitung in Zusammenarbeit mit der Polizei verantwortlich. Burr ergänzt dazu abschließend: „Wir sind alle froh, dass wir so einen Fall bei uns noch nicht erleben mussten, aber man muss trotzdem gut vorbereitet sein.“