Am Wochenende finden in Ellwangen die Heimattage statt

Nach zwei Jahren pandemiebedingtem Ausfall und einem Jahr Pause wegen Baumaßnahmen finden die Ellwanger Heimattage am kommenden Wochenende wieder auf dem Schloss statt. Am traditionellen Standort haben sich wieder zahlreiche Vereine der Stadt und der Ortschaften unter der Leitung des Stadtverband der sporttreibenden Vereine zusammen getan, um das beliebte Fest auf den Weg zu bringen.

Heimattage starten musikalisch mit dem Luftschlossfestival

Den Auftakt bestreiten wieder die Macher des Luftschlossfestivals, das am Freitag, 21. Juli, um 18 Uhr in der Großen Stallung beginnen wird. Am Samstag wird Oberbürgermeister Michael Dambacher das Fest im Arkadenhof des Schlosses offiziell eröffnen und im Anschluss zum Anschnitt des Ochsenbratens schreiten.

Für die Eröffnung haben sich auch Gäste aus den Partnerstädten Abbiategrasso und Langres angesagt.

Spezialitäten aus Abbiategrasso beim Ellwanger Wochenmarkt

Bereits am Vormittag des Samstags werden in der Zeit von 7.30 bis 11 Uhr auf dem Wochenmarkt wieder Spezialitäten aus Abbiategrasso wie Öl, Reis und Käste zum Kauf angeboten.

Am Abend wird es dann auf zwei Bühnen den musikalischen Rahmen für das Fest geben: Im Innenhof spielen das Jugendblasorchester unter der Leitung von Wendelin Dauser und der Musikverein Pfahlheim im Außenhof die Liveband „Firetrain“. Im südlichen Zwinger des Schlosses laden dagegen die Bürgergardisten zum Besuch ihres Landsknechtslagers ein.

O’zapft is! 35. Weißwurstfrühschoppen in der Pfarrgasse

Zudem findet anlässlich der Heimattage am Samstag zum 35. Mal der Weißwurstfrühschoppen in der Pfarrgsasse statt. Die Hocketse vor der Marienkirche ist von 10.30 bis 13.30 Uhr.

Der Sonntag startet mit einem Festgottesdienst in der Basilika Sankt Vitus, der musikalisch vom Regionalkantor Benedikt Nuding und dem Stiftschor gestaltet wird. Gleichzeitig findet auch um 9.30 Uhr der Gottesdienst in der evangelischen Stadtkirche nebenan statt.

Schützengilde eröffnet den dritten Festtag auf dem Schloss

Im Schloss startet der Tag mit dem Salut der Schützengilde. Die Bewirtung beginnt an diesem Tag um 10 Uhr, um 11.30 Uhr werden im Arkadenhof die Preise des diesjährigen Stadtradelns verliehen. Wiederum werden an diesem Tag mehrere Musikensembles das Programm auf den beiden Bühnen attraktiv machen.

Neben dem Mittelstufenensemble des Jugendblasorchesters tritt auch der Musikverein Schrezheim im Schlossinenhof auf. Ensembles der Musikschule, der Turngau Ostwürttemberg und ab 19.30 Uhr die Liveband „Funk that Soul“ treten dagegen im Äußeren Schlosshof auf.

Vereine und Stadtverwaltung laden herzlich zum Besuch des Festes ein, die Bevölkerung wird gebeten die Gebäude an diesem Wochenende festlich zu beflaggen.

Entspannt zum Fest mit dem Pendelbus

Auch dieses Jahr fährt ein kostenloser Pendelbus von der Parkpalette/Schlossvorstadt (Abfahrt immer zu jeder vollen und halben Stunde) zu den Heimattagen auf das Schloss. Es gibt außerdem wieder einen Sonderfahrplan des Stadtbusses, einschließlich Rattstadt, Eigenzell, Eggenrot, und Pfahlheim. Der Fahrplan erscheint in der Ellwanger Stadtinfo und ist unter www.ellwangen.de zu finden.