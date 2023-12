Als im Mai 1923 ein Brot plötzlich 474 Mark kostete

„Z’erscht war der Krieg. Und no isch’s Geld verreckt.“ Mit diesen plastischen Worten von Zeitzeugen ist im Grunde bereits alles gesagt zur großen Geldentwertung in Deutschland nach dem Ersten Weltkrieg.

In der Sonderausstellung „Und no isch’s Geld verreckt“ im Schlossmuseum hat Stadtarchivar Christoph Remmele in Kooperation mit dem Geschichts- und Altertumsverein zahlreiche Original-Ausstellungsstücke inklusive eines überquellenden Geldköfferchens zusammengetragen und beleuchtet Hintergründe und Auswirkungen der katastrophalen „Aufblähung“ der Geldmenge in jener Zeit.

Im Mai 1923 kostete ein Brot 474 Mark, im Juli schon 2200 Mark. Für ein Ei musste man im Juni 1923 in Berlin stolze 800 Mark hinblättern, im Dezember waren es bereits unvorstellbare 320 Milliarden Mark. Das Geld musste so schnell gedruckt werden, dass die Reichsdruckerei und andere staatlich beauftragte Druckereien nicht nachkamen. Geldscheine wurden nicht gezählt, sondern abgewogen.

Jahrelange Arbeit

Vor drei Jahren hat Christoph Remmele mit der akribischen Arbeit an der Ausstellung begonnen: „Dann wurde ich von der aktuellen Realität eingeholt“, sagt er. Auch heute bereitet die zeitweise zweistellige Inflation Verbrauchern hierzulande große Sorgen.

Doch die Situation damals ist eine andere als heute - Berlin ist nicht Weimar und wird es auch nicht werden, auch wenn wieder Gespenster wie mangelndes Vertrauen in die Politik und Zerfaserung der Parteienlandschaft am Horizont erscheinen. Vor 100 Jahren zerstörte die explodierende Inflation die Währung.

Das wurde erst durch die Ausgabe der Rentenmark ab dem 15. November 1923 beendet. Zuvor war der Wert des Geldes so stark gesunken, dass Löhne oft täglich ausbezahlt wurden, damit man überhaupt noch etwas dafür kaufen konnte. Die deutsche Wirtschaft lag nach dem Ersten Weltkrieg am Boden, der sogenannte „Diktatfrieden“ von Versailles 1919 tat ein Übriges, territorial mit der Abtrennung Ostpreußens vom Reich, der Ruhrbesetzung durch Frankreich und vor allem finanziell.

Die Sieger waren erbarmungslos und forderten Reparationszahlungen in astronomischer Höhe. Das „Ermächtigungsgesetz“ vom 13. Oktober 1923 ermöglichte Kanzler Gustav Stresemann erste harte Einschnitte in den Staatsausgaben.

Regionale und überregionale Geschichte

Die von Remmele klar gegliederte und klug zusammengestellte Schau hält eine Fülle an regionalen wie überregionalen Informationen bereit: „Das ist Geschichte pur“, kommentiert Museumsleiter Matthias Steuer.

Mehr noch: Sie passt punktgenau in die heutige Zeit und hätte zweifellos mehr Besucher verdient. Dennoch lässt sich Christoph Remmele nicht entmutigen: „Ich will weiter der Spur des Geldes folgen.“ Für ihn schloss sich mit der Sonderausstellung ein Kreis. Schon mit acht Jahren, als ihm seine Großmutter einen Schuhkarton voller Geldscheine von damals zeigte, wusste er, wie eine Inflation entsteht und dass man Geld nicht beliebig drucken kann. Die Ausstellung ist bis 7. Januar zu sehen.

Insgesamt blickt das Schlossmuseum mit rund 6000 Besuchern auf ein gutes Jahr zurück, so Steuer. Ausgebucht sind nach wie vor Führungen zur Hexenverfolgung in der Fürstpropstei Ellwangen. Das Museum ist an den Feiertagen 25. und 26. Dezember sowie am 1. und 6. Januar von 13 bis 17 Uhr geöffnet, an den Wochentagen außer montags regulär von 14 bis 17 Uhr. Heiligabend und Silvester ist es geschlossen.