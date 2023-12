Die Ortsgruppe Ellwangen im Schwäbischen Albverein lädt am Sonntag, 10. Dezember, zur Weihnachtswanderung in Pfahlheim. Treffpunkt ist um 14 Uhr am Netto-Parkplatz. Die Fahrt erfolgt mit Autofahrgemeinschaften nach Pfahlheim zum Gasthaus Grüner Baum. Von dort aus startet die Rundwanderung mit einer kleinen Rast an der Ihnberghütte. Danach geht es zurück ins Gasthaus zur Einkehr. Die Strecke beträgt acht Kilometer. Gäste sind willkommen, die Führung hat Rudolf Häußler inne.