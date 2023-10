Die Gesellschaft für Freiheitsrechte (GFF) und Pro Asyl haben am Donnerstag mit dem Kläger Alassa Mfouapon Verfassungsbeschwerde beim Bundesverfassungsgericht eingelegt, um den grundrechtlichen Schutz der Wohnung für geflüchtete Menschen zu stärken. Darüber berichtet die Gesellschaft für Freiheitsrechte in einer Pressemitteilung.

Die Verfassungsbeschwerde richtet sich gegen ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichts im Juni dieses Jahres, das nach Auffassung der Organisationen das Grundrecht auf Schutz der Wohnung verletzte. Im Fokus stand dabei der seit mehreren Jahren laufende Rechtsstreit zwischen dem Land Baden-Württemberg und dem ehemaligen Bewohner der LEA Ellwangen, Alassa Mfouapon.

Anlass seiner Klage war eine großangelegte Polizei-Razzia in der LEA im Mai 2018. Er hatte dagegen geklagt, dass ihn die Polizei damals nachts zur Abschiebung aus seinem Zimmer geholt hat. Dabei sei die Wohnung laut Grundgesetz besonders geschützt, so Mfouapons Argument.

Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig erkannte zwar an, dass die Zimmer als Wohnungen angesehen werden, die unter einem besonderen grundrechtlichen Schutz stehen. Gleichzeit sei es aber rechtmäßig, wenn die Polizei das Zimmer eines Flüchtlings betrete, wenn sie ihn zur Abschiebung abhole. Für das bloße Betreten sei keine richterliche Anordnung erforderlich, heißt es in der Urteilsbegründung des Gerichtes. Dementsprechend erkannte das Gericht auch die nächtliche Polizei-Razzia im Mai 2018 als rechtens an.

„Dieses Urteil des Bundesverwaltungsgerichts können wir nicht stehenlassen: Das Gericht entkernt den grundrechtlichen Schutz der Wohnung. Die Unverletzlichkeit der Wohnung ist wenig wert, wenn staatliche Akteure die Zimmer in Erstaufnahmeeinrichtungen nach Belieben und sogar nachts betreten können“, kritisiert Sarah Lincoln, Rechtsanwältin bei der GFF, das Urteil in der Pressemitteilung der Gesellschaft. „Dabei brauchen gerade Geflüchtete, die häufig durch Krieg, Verfolgung und Flucht schwer traumatisiert sind, einen geschützten Rückzugsraum.“

Wenn die Polizei nachts in jedes Zimmer darf, verbreitet das große Angst und ist vollkommen unverhältnismäßig. Rechtspolitische Sprecherin von Pro Asyl, Wiebke Judith

Weiter äußert in dem Schreiben die rechtspolitische Sprecherin von Pro Asyl, Wiebke Judith, die Ansicht: „Das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts fügt sich nahtlos in den derzeitigen Trend ein, die Grundrechte von Geflüchteten für populistische migrationspolitische Forderungen zu opfern. Mit dem neusten Hau-Ab-Gesetz aus dem Bundesinnenministerium soll dies nun noch verschärft werden. Wenn die Polizei nachts in jedes Zimmer darf, verbreitet das große Angst und ist vollkommen unverhältnismäßig.“

Mfouapon wünscht sich eine Klarstellung seitens des Bundesverfassungsgerichtes

„Warum kann die Polizei nicht klopfen und warten, bis ich an die Tür komme? Stattdessen stürmt sie einfach nachts mein Zimmer, ohne Vorankündigung, ohne Abwarten und vor allem ohne einen Durchsuchungsbeschluss“, kritisiert der Beschwerdeführer Alassa Mfouapon. „Ich wünsche mir eine Klarstellung des Bundesverfassungsgerichts, dass die Rechte von Geflüchteten genauso viel zählen, wie die Rechte von anderen Menschen.“

Die Unverletzlichkeit der Wohnung gelte für alle Menschen in Deutschland und schütze davor, dass der Staat in den Rückzugsraum der eigenen vier Wände eindringe. Das Recht auf räumliche Privatsphäre hat einen starken Bezug zur Menschenwürde, betont die Gesellschaft in ihrer Mitteilung.

Auf Anfrage differenzierte das baden-württembergische Justizministerium bereits bei dem Prozess im Juni, dass es sich bei der Unterbringung in einer LEA um ein sogenanntes „öffentlich-rechtliches Nutzungsverhältnis“ handle und somit die Zimmer keine exklusiven Rückzugsräume seien. Auch beruhe Aufenthalt im Gegensatz zu einer normalen Wohnung nicht auf der eigenen Entscheidung der Bewohner, sondern auf der einer Behörde, erklärte die Ministeriumssprecherin dazu.