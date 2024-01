Aiwanger: „Können Masseneinwanderung auf Dauer nicht mehr aushalten“

Blasmusik zum Einmarsch, donnernder Applaus und viele Spitzen in Richtung der Bundesregierung. So oder so ähnlich lässt sich der Besuch Hubert Aiwangers auf dem Hof der Familie Wagner in Neunstadt zusammenfassen. Der stellvertretende Ministerpräsident Bayerns und Bundesvorsitzende der Freien Wähler hatte sich am Samstag viel Zeit genommen, präsentierte sich als Sprachrohr der Mittelschicht und redete beinahe eineinhalb Stunden vor hunderten Bürgerinnen und Bürgern über Landwirtschaft, Migration, Gesundheitspolitik und vieles mehr.

Gleich zu Beginn richteten sich Aiwangers Worte an die massenhaft angereisten Landwirte aus der Region, die ihre Traktoren vor der Maschinenhalle geparkt hatten. Es sei wichtig und richtig, dass die Bauern ihrem Unmut in den vergangenen Tagen Gehör verschafft haben. „Ihr stärkt die Demokratie mit eurer Anwesenheit“, betonte Aiwanger.

Landwirte werden zunehmend belastet

Die vielen kleinen Familienbetriebe, die es in Süddeutschland zum Glück noch gebe, gelte es mit aller Kraft zu erhalten. In der Agrarpolitik fordert Aiwanger, der selbst auf einem Bauernhof aufgewachsen ist, Ideologien hinten anzustellen und Landwirte nicht durch zu viele, teilweise praxisfremde Regulierungen zu belasten: „Wir brauchen als Bauern Planungssicherheit über Generationen hinweg. Wenn ich heute einen neuen Stall baue, muss ich mich darauf verlassen können, dass der mindestens 20, 25 oder 30 Jahre den Gesetzen entspricht.“

Während der Coronapandemie habe die Politik den Bauern noch zu verstehen gegeben, wie wichtig heimische Lebensmittelerzeugung sei. Doch heute steuere man genau auf eine solche Abhängigkeit zu, die man ursprünglich verhindern wollte. Die einheimische Lebensmittelproduktion werde „kaputt bürokratisiert“, bis man in Deutschland gar keine Kontrolle mehr über Qualität, Preise und Lieferungen habe.

"Sie sitzen im Büro und wissen alles besser"

Auch die Gesetzgebung in der Forstwirtschaft kritisierte Hubert Aiwanger scharf. Statt „Urwald zu spielen“, sollten die Wälder bewirtschaftet werden. „Wir können nur hoffen, diesen Unsinn wieder weg zu verhandeln, wieder wegzudemonstrieren. Ich frage mich, welche Ideologen hier am Werk sind. Das sind keine Waldbauern, die jemals einen Baum gesehen haben, sondern Leute, die hinter dem Gummibaum im Büro aufgewachsen sind.“

Hubert Aiwangers Besuch sorgte einmal mehr für ein großes Traktoren-Aufkommen in Ellwangen (Foto: Czernecki )

Dass die Minister der Regierungsparteien bei den Demonstrationen der Spediteure und Lastkraftfahrer nicht einmal mehr blicken lassen, zeigt laut Aiwanger vor allem eines: „Sie sitzen im Büro und wissen alles besser.“

Aiwanger sieht Bürgergeld als Kern der Unzufriedenheit

Statt mit Steuergeldern moderne Antriebstechniken, wie Wasserstoffmotoren, zu fördern, werde „das Bürgergeld erhöht für Leute, die nicht arbeiten wollen.“ Aiwanger sieht genau darin den zentralen Grund für die wachsende Unzufriedenheit der Bevölkerung. Statt zum Beispiel tausende, arbeitswillige Geflüchtete aus der Ukraine sofort mit Bürgergeld auszustatten, solle man ihnen lieber Arbeit verschaffen.

Schnell würden diese Menschen nämlich merken, dass sich Arbeit in Deutschland gar nicht lohne. Die arbeitende Bevölkerung hat heutzutage weniger Geld übrig, als ein Bürgergeldempfänger, so Hubert Aiwanger.

"Erbschaftssteuer muss abgeschafft werden"

Illegale Einwanderung ist dem Bundeschef der Freien Wähler ebenso ein Dorn im Auge. Leuten aus sogenannten sicheren Herkunftsländern, oder die, die über sichere Länder nach Deutschland reisen, müsse klargemacht werden, dass sie nicht in die deutschen Sozialsysteme aufgenommen werden. „Wir können diese Masseneinwanderung auf Dauer politisch und wirtschaftlich nicht mehr aushalten. Wir müssen uns das trauen zu sagen, ohne uns als rechts hinstellen zu lassen.“

Die Maschinenhalle der Familie Wagner aus Neunstadt war bis auf den letzten Platz gefüllt. (Foto: Czernecki )

Einer Erhöhung der Erbschaftssteuer, wie es sie seit 2023 auf vererbte Immobilien gibt, erteilt Aiwanger ebenso eine Absage. „Wir müssen das Arbeiten, Sparen und Denken in Generationen belohnen und nicht bestrafen. Die Erbschaftssteuer muss nicht erhöht, sondern abgeschafft werden.“

Kliniken erhalten statt Cannabis-Freigabe

Und natürlich durfte bei einem Auftritt auf der Ostalb auch das Thema Gesundheitsversorgung nicht zu kurz kommen. Statt sich für eine Legalisierung von Cannabis einzusetzen, sollte sich Gesundheitsminister Lauterbach lieber für den Erhalt von Kliniken einsetzen. Dass mit Gesundheit Gewinne erwirtschaftet werden müssen, sei ein tiefsitzender Fehler im System.

Hubert Aiwanger präsentierte sich wie gewohnt als Mann der Mittelschicht. (Foto: Czernecki )

Diese und viele weitere „Missstände“ führen laut Aiwanger dazu, dass gut ausgebildete Menschen und Wirtschaftsbetriebe Deutschland immer häufiger verlassen. „Die Menschen wandern ab, die Industrie wandern ab. Es fehlt nur noch, dass die Ampel abwandert, dann würde es wieder besser werden“, sprach Aiwanger und erntete zum wiederholten Male donnernden Applaus.

Gesunder Menschenverstand auf dem Land zu finden

Vor gut 30 Jahren ist Deutschland laut Aiwanger „falsch abgebogen“. Als einen der Gründe nennt er die Wiedervereinigung und, dass hier und da Denkweisen aus der DDR übernommen worden seien. Das Land stehe sich mittlerweile selbst im Weg. Doch für Aiwanger ist der gesunde Menschenverstand noch nicht vollständig verloren gegangen: „Den finden wir noch in den Dörfern da draußen, auf dem Land.“

Unter stehenden Ovationen verließ Hubert Aiwanger nach einer Stunde und 20 Minuten das Rednerpult und gesellte sich unter die Leute. Um sich Tipps abzuholen, wie er selbst sagt. Denn im Gegensatz zu anderen Politikern, so behauptet es zumindest der bayrische Wirtschaftsminister, brauche er keine teuren Berater, sondern nur den Austausch mit der Bevölkerung.