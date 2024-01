Ein Zeichen von Heimatliebe, Loyalität und Integration hat die islamische Reformgemeinde Ahmadiyya Muslim Jamaat (AMJ) Ellwangen/Crailsheim am frühen Morgen des Neujahrstags wiederum bei ihrer alljährlichen ehrenamtlichen Silvesterputzaktion gemeinsam mit dem Baubetriebshof in der Ellwanger und gleichzeitig in der Crailsheimer Innenstadt gesetzt. Aus Dankbarkeit gegenüber den beiden Städten und aus Liebe und Verbundenheit zu Deutschland sammelten Mitglieder der Ahmadiyya-Gemeinde den Silvestermüll anderer Leute ein: große Feuerwerksbatterien, Raketen und Böller, aber auch einiges an Verpackungsmaterial und Papier sowie Sekt-, Bier- und Weinflaschen.

Putzaktion startet an Neujahr um 7 Uhr

Mit Handschuhen, Greifzangen und grauen Müllsäcken, die vom Baubetriebshof gestellt wurden, waren rund 15 Männer und Jungen der Ahmadiyya Muslim Jamaat von 7 bis kurz nach 8 Uhr in der Ellwanger Innenstadt unterwegs. In diesem Jahr gab es deutlich weniger Silvestermüll im Vergleich zu den Vorjahren, die Sammler mussten schon genau hingucken. Das von der Stadt als zuständige Ortspolizeibehörde erlassene Abbrennverbot für Feuerwerkskörper zeigte Wirkung: Demnach war das Abschießen und Abbrennen von Feuerwerkskörpern wie Raketen, Schwärmer, Knallkörper und Batterien im Bereich des Marktplatzes und eines Teils der historischen Altstadt, eingegrenzt von Spitalstraße, Schmiedstraße, Sebastiansgraben, Priestertörle, Priestergasse und Oberamtsstraße, verboten.

Vier Helfer kommen aus Westhausen

„Heute gibt es wenig Müll“, sagte Shehzad Ateeq, der mit vier anderen Personen aus Westhausen kam. Silvester hatte er mit der Familie ohne Böllern begangen, sie schauten beim Feuerwerk nur zu und beteten um Mitternacht. Vor ihrer Müllsammelaktion hatten sich die pakistanisch-stämmigen Muslime um 6 Uhr zum Morgengebet in einem Privathaus im Mühlgraben getroffen, in dem sie nach der Aktion auch zum gemeinsamen Frühstück zusammenkamen. „Wir wohnen hier und wir möchten unsere Stadt saubermachen“, erklärte der Präsident der Gemeinde in Ellwangen, Mubashaf Ahmad, einen wesentlichen Grund für die Putzaktion. Denn Sauberkeit sei im Islam der halbe Glaube. „Wir lassen ja den Dreck in unserem Haus auch nicht herumliegen“, unterstrich der 15-jährige Salik Ateeq aus Westhausen, ein gebürtiger Ellwanger, der bereits mit fünf, sechs Jahren aktiv mithalf. „Wir feiern Neujahr mit Beten“, ergänzte Ahmad: „Wir beten für die ganze Welt.“

Liebe für alle, Hass für keinen

Denn „Liebe für alle, Hass für keinen“, ist ihr Motto. Besonders gebetet wurde dieses Mal für eine Beendigung des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine und des Krieges im Nahen Osten zwischen Israel und der Hamas im Gazastreifen sowie für Frieden auf der Erde. „Egal ob Muslim oder Jude, alle sind Menschen“, unterstrich Familie Sandhu mit Blick auf die „unschuldigen Leute“ unter den Opfern. Wie der Sprecher und Leiter der Jugendorganisation der Ahmadiyya Muslim Jamaat, Adnan Mohammad, mitteilte, führen Mitglieder der islamischen Reformgemeinde seit zwölf Jahren in Crailsheim und seit über 20 Jahren bundesweit den Neujahrsputz durch. Grund für ihre Aktivität sind die Liebe und die Verbundenheit zu Deutschland. In Ellwangen laufe die Aktion seit acht Jahren. Mohammad war dieses Mal an Neujahr mit einer Gruppe von zehn Personen in Crailsheim aktiv. Erstmals dabei war sein achtjähriger Sohn Zafir Mohammad. Da einige der Crailsheimer erkrankt waren, stellte die Ellwanger Gemeinde vier Männer nach Crailsheim ab.