Mit Agnieszka Brugger, stellvertretende Vorsitzende der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im Bundestag, haben die Ellwanger Grünen die Tradition des Berichts aus Berlin fortgesetzt. Unter schattenspendenden Kastanien im gut besuchten Biergarten des Restaurants Taj Mahal nahm sie Stellung zu aktuellen Themen. Anders als beim Besuch von Grünen–Chefin Ricarda Lang in Ellwangen vor einem Jahr, die von Demonstranten beleidigt und wüst beschimpft worden war, blieb diesmal alles ruhig. Die Polizei zeigte mit zwei Streifenwagen Präsenz, wofür Brugger den Beamten ausdrücklich dankte. Für die Ellwanger Ortsgruppe der Grünen, die den Bericht aus Berlin seit rund 25 Jahren veranstaltet, seien die wütenden Proteste und das „populistische Geschrei“ bei Langs Visite eine neue Erfahrung gewesen, so der Vorsitzende der Grünen–Fraktion im Gemeinderat, Berthold Weiß. Die Grünen blieben bei ihrer Linie sachlicher Argumentation im Austausch aller demokratischen Parteien, sagte Weiß. Die Veranstaltung wurde musikalisch begleitet vom Norbert–Botschek–Trio.

Auch Agnieszka Brugger betonte in ihrem knapp einstündigen Bericht die konstruktive und faire Zusammenarbeit aller Parteien. Bei ihrer Sommertour im ländlichen Raum und ihrem Wahlkreis Ravensburg habe sie erfahren, dass die Stimmung im Lande den miesen Umfragewerten der Ampel zum Trotz so schlecht dann doch nicht sei. Für sie sei es ein Privileg, Verantwortung tragen, Dinge verändern und verbessern zu können: „Das strahlt die Bundesregierung allerdings nicht immer aus“, so Brugger selbstkritisch. Die Ampel sei zwar besser als ihr Ruf, doch vor allem beim zu früh durchgestochenen sogenannten „Heizungsgesetz“ sei nicht alles gut gelaufen. Aber: „Wenn wir jetzt nichts tun, werden wir den Anschluss verlieren.“ Man könne nicht auf bessere Zeiten warten, um sich dann erst um den Klimawandel zu kümmern. Die USA und China würden aktuell „unfassbar viel Geld“ in die Hand nehmen, um Wohlstand zu sichern: „Wir müssen die Herausforderungen anpacken und gestalten.“

Was ist wichtiger, Ökologie oder Ökonomie? Beides gehöre zusammen, sagte Brugger. Kein „oder“, sondern ein „und“ verbinde auch Ökologie und soziale Gerechtigkeit. Gesetze müssten sozial gestaltet sein, um die Menschen mitzunehmen und nicht zu überfordern. Für soziale Gerechtigkeit sei Klimaschutz zentral. Statt jedoch über drängende Probleme und den Erhalt des Wohlstands für künftige Generationen zu diskutieren, befasse man sich zu viel mit der „unheiligen Allianz“ von Klimaklebern und CSU–Landesgruppenchef Alexander Dobrindt (der härtere Strafen für sie fordert).

Zum Krieg in der Ukraine erklärte die grüne Politikerin, es sei eine Illusion, dass nach einem Ende der Kämpfe wieder Normalität in dem geschundenen Land einkehre. „In unserem eigenen Sicherheitsinteresse müssen wir solidarisch sein und die Ukraine militärisch unterstützen“, so Brugger. Es dürfe keine Botschaft an die Autokraten dieser Welt geben, sie könnten die UN–Charta der Menschenrechte ungestraft in den Müll werfen. Nur aus einer Position der Stärke machten Verhandlungen mit dem Aggressor Putin Sinn, nur dann gebe es eine Chance auf ein Ende der Gewalt. Auch die Ukraine habe ein Recht auf eine friedliche Zukunft.

Mit Blick auf die AfD, deren Stimmungsmache und „infame Lügen“, die den Wohlstand in Deutschland gefährdeten, dankte Agnieszka Brugger für die Aufmerksamkeit im Biergarten eines indischen Restaurants: „Auch das ist Deutschland in all seiner Vielfalt.“ Dafür habe jeder und jede einzelne Verantwortung: „Dieses Geschenk dürfen wir nicht verspielen.“ Sie dankte ehrenamtlich tätigen Kommunalpolitikern: „Sie halten unsere Demokratie am Leben.“

In der Diskussionsrunde ging es in erster Linie um Robert Habecks „Heizungsgesetz.“ Nie sei die Rede davon gewesen, dass der Minister in deutschen Kellern die Heizungen herausreiße. Vielmehr sollten die Bürger gut informiert selbst entscheiden, für welche Heizung sie sich im Falle einer Neuanschaffung entscheiden. „Wir müssen offensiver kommunizieren“, mahnte Brugger und appellierte auch an die Verantwortung der Medien.

Damit schloss sich der Kreis unter den Kastanien an diesem Bilderbuch–Spätsommermittag. In seiner Begrüßung hatte Berthold Weiß eine unabhängige und freie Presse als unverzichtbar für eine liberale Demokratie wie die deutsche bezeichnet.