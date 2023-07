Die Ärzteschaft Aalen sieht die flächendeckende medizinische Versorgung im Kreisgebiet in Gefahr. Kurz vor der richtungsweisenden Entscheidung des Kreistags fordert der Vorstand, bei der Beratung über das sogenannte Zukunftskonzept der Kliniken Ostalb „mehr auf medizinische und fachliche Inhalte als auf politische Mehrheiten“ zu achten.

"Keine echte Klinik" mehr

Zwar sei es folgerichtig „die spezialisierte medizinische Versorgung an einem Standort im Zentrum des Landkreises zu bündeln“, doch drohe durch die Reform gleichzeitig, dass die Notfall- und Basisversorgung nicht mehr gewährleistet sei, besonders an den Rändern des Landkreises, heißt es in einem Schreiben an Landrat Joachim Bläse und die Kreistagsmitglieder. Durch die Reform sei dann vor allem die Sankt-Anna-Virngrund–Klinik „keine echte Klinik“ mehr, bringt es der im Ellwanger Krankenhaus mit einer Praxis ansässige Orthopäde Walter Hauf auf den Punkt.

In der kommenden Woche will der Kreistag über das weitere Vorgehen zur Neukonzeptionierung der Gesundheitsversorgung auf der Ostalb beraten und konkrete Handlungsaufträge festlegen. Laut Sitzungsvorlage soll das Modell, das den Neubau eines großen Regionalversorgers, wahrscheinlich irgendwo bei Essingen, vorsieht, weiterverfolgt werden. Die Standorte Mutlangen und Ellwangen werden dann zu Basisversorgern degradiert, Bopfingen erhält ein regionales Gesundheitszentrum.

Versorgung muss flächendeckend möglich sein

Aufgrund der vielen gesetzlichen Vorgaben, Unterfinanzierung, Personalnot und bestehender Mangelzustände sei eine Zentralisierung erforderlich, schreibt die Ärztekammer. Das politisch diskutierte Modell eines zentralen Regionalversorgungskrankenhauses in der Kreismitte biete die Möglichkeit der Bündelung und Weiterentwicklung hoch spezialisierter Leistungen, zum Beispiel auf dem Gebiet der Herzerkrankungen oder des Schlaganfalls, und sei ausdrücklich zu begrüßen. Die Zusammenführung müsse aber so erfolgen, dass trotzdem in der Fläche weiter eine gute Versorgung der Bevölkerung möglich sei, heißt es weiter.

Ein Problem ist laut Sebastian Hock, dass vieles noch unklar sei. So gebe es bisher keine genauen Vorgaben von Bund und Land, lediglich ein Eckpunktepapier des Bundesgesundheitsministeriums. Wichtig sei, dass insbesondere Ellwangen nicht zu einem darin beschriebenen Krankenhaus des Levels 1i herabgestuft werde, da dies ausdrücklich vom Rettungsdienst nicht angefahren werden dürfe, und deshalb für die Notfallversorgung wertlos sei.

Peripherie nicht gut versorgt

Im Schreiben der Ärzteschaft heißt es dazu: Die im Landkreis gegenwärtig geführte Diskussion der Notfallversorgung konzentriert sich zu sehr auf Schlaganfälle und Herzinfarkte, die sicherlich in spezialisierten Zentren am besten versorgt werden. Allerdings handelt es sich dabei um lediglich etwa 15 Prozent aller Notarzteinsätze. Für die restliche, weit überwiegende Mehrzahl der Notfälle müssen auch in Zukunft fristkonform zu erreichende Kliniknotaufnahmen mit der Möglichkeit einer anschließenden stationären Behandlung verfügbar sein.

Es gebe Vorgaben, nach denen ein Krankenwagen einen Notfallpatienten in maximal 20 Minuten erreichen und diesen innerhalb einer Stunde in eine Klinik bringen müsse, betont Horst Köddermann aus Bopfingen, selbst seit vielen Jahren als Notarzt tätig. „Da kann es nicht sein, dass die Peripherie nicht gut versorgt ist. Da mischen wir uns ein“, so Köddermann. Bei der Entscheidung müsse es um Menschen gehen, nicht um die politische Wiederwahl.

Die Herabstufung der Ellwanger Klinik auf Level 1i hätte laut Ärzteschaft noch weitere Folgen. Angesiedelte Ärzte könnten abwandern oder würden zumindest keine Nachfolger mehr finden. Zudem würden Chefärzte ihre Weiterbildungsermächtigung verlieren und sich dann möglicherweise einfach andere Kliniken suchen.

Argumente gegen Ellwangen werden "mit aller Gewalt" gescuht

Gerade auch für die Nachwuchsgewinnung im ambulanten Bereich seien Kliniken mit umfassender Weiterbildung erforderlich. Die Ellwanger Klinik habe schon immer regelmäßig Fachärzte hervorgebracht, die sich dann in der Region als Hausarzt niedergelassen hätten. Auch das würde wegfallen, sagt Walter Hauf. Es wirke so, als versuche man „mit aller Gewalt“ Argumente zu finden, warum man Ellwangen nicht brauche, so der Orthopäde weiter.

Der Vorstand der Ärzteschaft befürchtet darüber hinaus durch die Einrichtung eines zentralen Regionalversorgungskrankenhauses eine Verschlechterung der stationären Basisversorgung. Wenn neben spezialisierten Behandlungen, sämtliche medizinischen Basisleistungen in einer zentralen Klinik gebündelt würden, so bedeute dies für Patienten und Angehörige besonders aus den östlichen Teilen des Landkreises lange Anfahrtswege, die mit öffentlichen Verkehrsmitteln kaum zu bewältigen seien.

Deshalb sei es notwendig, eine breite stationäre Basisversorgung dezentral und heimatnah anzubieten. Zumal sowohl öffentlicher Nahverkehr als auch die Bundesstraßen bis in zehn Jahren definitiv nicht so ausgebaut seien, dass sich die Erreichbarkeit deutlich verbessern würde.

Personal muss gehalten werden

Auf dem Weg der Klinikreform müsse außerdem die oberste Prämisse sein, Bewährtes zu erhalten und wertvolles Personal nicht zu verlieren. Hierbei sollten laut Sebastian Hock übergangsweise Verlagerungen an andere Standorte mit teuren Interimslösungen vermieden werden. Hierbei bezieht sich Hock zum Beispiel auf die mögliche Verlagerung der Urologie aus Ellwangen nach Mutlangen bis zur Fertigstellung eines Zentralklinikums.

Unverständlich sei zudem der Vorschlag, die gesamte Onkologie für ein paar Jahre aus Ellwangen und Aalen nach Mutlangen zu verlegen, um sie dann später zurück in den Regionalversorger zu integrieren. Den Patienten gehe es meist schlecht und dann seien sie gezwungen, auch noch 60 bis 70 Kilometer quer durch den Landkreis zurückzulegen, kritisiert Horst Köddermann.

Ambulantes Zentrum nicht realisierbar

Die Vision eines ambulanten Facharzt-Zentrums anstelle der Sankt-Anna-Virngrund-Klinik am bisherigen Standort in Ellwangen ist für den Vorstand der Ärzteschaft unter den „derzeitigen Rahmenbedingungen“ nicht realisierbar. Schon jetzt zeige sich, dass der wirtschaftliche Betrieb von medizinischen Versorgungszentren enorm schwierig sei und die bereits etablierten Einrichtungen mit Verlusten kämpfen würden, die der Landkreis ausgleichen müsse.

Die Standortfrage sei eine Entscheidung, die von der Politik getroffen werden muss, heißt es in dem Schreiben abschließend. Gerne wolle man aber auch weiterhin die fachliche Expertise in die Diskussion mit einbringen, um die Zukunft der medizinischen Versorgung in den Kliniken, aber auch im ambulanten Bereich, im Sinne der Patienten, aber auch für das Personal und die gesamte Ärzteschaft „gut und dauerhaft tragfähig zu gestalten“.