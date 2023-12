Adventskino an der Marienkirche mit Kevin, Pettersson und Findus

Zu einer vernünftigen Vorweihnachtszeit gehören natürlich auch die passenden Filme. Das hat sich auch das Eventeam des Innenstadtprojekts „Stadt.Neu.Erleben.“ gemeinsam mit der Stadt Ellwangen gedacht und für Mittwoch, 20. Dezember, eine besinnliche Kinoveranstaltung erdacht: das Adventskino an der Marienkirche. Mit „Pettersson und Findus: Das schönste Weihnachten überhaupt“ und dem absoluten Weihnachtsklassiker „Kevin allein zu Haus“ werden zwei Filme gezeigt. Zudem gibt es Waffeln auf Spendenbasis sowie Punsch und Glühwein.

Der vorweihnachtliche Filmabend soll vor allem der Marienkirche zugute kommen. Da der Eintritt kostenfrei ist, sind Spenden erwünscht, die in den Erhalt des Gotteshauses fließen sollen. Auch die Einnahmen von Speisen und Getränken, für die das Stadtcafé Höll und die Kirchengemeinde Sankt Vitus verantwortlich zeichnen, gehen an die Marienkirche. Die Veranstaltung, die um 16.30 Uhr beginnt richtet sich an Familien und Besucher aller Altersgruppen.

„Das Adventskino bietet die Gelegenheit, in gemütlicher Atmosphäre und bei wärmenden Getränken gemeinsam Filme zu genießen“, teilt Citymanagerin Verena Kiedaisch mit. „Es ist ein Abend, der das Gemeinschaftsgefühl stärkt, die Innenstadt auf ungewöhnliche Weise erlebbar macht und es allen Besuchern ermöglicht, zusammenzukommen, zu feiern, und durch Spenden etwas für Ellwangen zu bewirken.“

Bei schlechtem Wetter kann die Veranstaltung nicht stattfinden. Aktuelle Informationen finden sich bei einer kurzfristigen Absage unter www.ellwangen.de und auf Facebook: Ellwangens Beste Seiten.

Der erste Film, „Pettersson und Findus: Das schönste Weihnachten überhaupt“, wird von 17 bis 18.30 Uhr gezeigt. Von 19 bis 21 Uhr folgt dann „Kevin allein zu Haus“.

„Stadt.Neu.Erleben“ ist eine Initiative der Stadt Ellwangen im Rahmen des Bundesförderprogramms „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“.