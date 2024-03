Am Samstag, 16. März, eröffnet der Non-Food-Discounter „Action“ eine Filiale in Ellwangen. Das gibt die Action Deutschland GmbH in einer Pressemitteilung bekannt.

Auf einer Verkaufsfläche von 988 Quadratmetern finden Kundinnen und Kunden in dem Geschäft an der Dr. Adolf-Schneider-Straße 20 künftig mehr als 6000 Produkte aus insgesamt 14 Produktkategorien − von Dekoration, Heimwerkerbedarf, Spielzeug und Multimedia über Haushaltswaren, Garten- & Outdoorartikel bis hin zu Körperpflege, Mode und Heimtextilien. Der Ankermieter des Einkaufszentrums, in dessen Obergeschoss „Action“ nun einzieht, ist Kaufland.

Heiko Großner, Geschäftsführer von Action Deutschland, freut sich laut Pressemitteilung über die neue Filiale: „Der Standort erfüllt alle Kriterien, die unseren Kundinnen und Kunden ein angenehmes Einkaufserlebnis ermöglichen. Dazu gehören breite und helle Gänge sowie ausreichend Parkplätze. Der Standort ist zudem sehr gut erreichbar und zeichnet sich durch die zentrale Lage aus.“ Das Team umfasst zwischen 15 und 20 Mitarbeiterinnen.

Eröffnung war ursprünglich vor einem halben Jahr geplant

Bereits im vergangenen Juli hatte Action auf dem firmeneigenen Karriereportal nach Mitarbeitern gesucht. Auch in sozialen Netzwerken wurde mit Jobangeboten geworben. Damals wurde noch eine Eröffnung im September 2023 als möglicher Eröffnungsmonat kommuniziert.

Ellwangen erhält damit einen der beliebtesten Non-Food-Discounter

Action ist laut der Firmenhomepage Europas beliebtester Non-Food-Discounter, ein Kaufhaus „mit vielen verschiedenen Alltagsartikeln und überraschenden Produkten zu überraschend niedrigen Preisen“. Seine Wurzeln hat das Unternehmen in den Niederlanden und besitzt nach eigenen Angaben 2300 Filialen in elf Ländern. Das Unternehmen gibt an, insgesamt knapp 80.000 Mitarbeiter in 136 Ländern zu beschäftigen.

In Deutschland gibt es mittlerweile mehr als 500 Filialen. „Mit der Eröffnung in Ellwangen setzen wir unseren Expansionskurs fort und etablieren die Marke Action weiter auf dem deutschen Handelsmarkt. Unser Ziel ist es, im gesamten Bundesgebiet weitere attraktive Standorte zu erschließen“, so Großner.