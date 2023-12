Abseits der Megametropolen: Mario May besucht Chinas Naturschätze

Wer an China denkt, dem dürften als erstes vermutlich Megametropolen wie Peking oder Shanghai in den Sinn kommen. Doch kann man in China nicht nur in den Großstadtdschungel eintauchen, sondern auch einzigartige Naturwunder erleben.

China ist ein großes Land und entsprechend groß ist die Vielfalt der Naturlandschaften. Da gibt es beispielsweise im Nordwesten mit Gobi nicht nur Areale der größten Wüste der Welt, mit dem Himalaya finden sich auch Teile des größten Gebirges der Welt in China.

Während meinem Auslandsstudium in China habe ich es zwar bislang weder in die Wüste Gobi noch in den Himalaya geschafft, dafür aber eine ganze Reihe anderer spektakulärer und einzigartiger Naturlandschaften erkundet.

Zivilisation und Wildnis liegen nahe beieinander

Meistens muss man nicht einmal weit aus dem Komfort der chinesischen Großstädte raus, um wunderschöne Natur genießen zu können. In Hongkong reicht es, mit der Metro auf die andere Seite von Hongkong Island zu fahren, um an weißen Sandstränden im Südchinesischen Meer baden zu können.

Einen Katzensprung außerhalb Pekings schlängelt sich die Große Mauer bis an den Horizont durch schier unendliche Weiten. In und um die südwestchinesische Stadt Chengdu finden sich Bambushaine, in denen nicht nur Pandas zu Hause sind, sondern in idyllischen Teehäusern auch Großstädter Erholung finden. Und durch Nanjing fließt der mächtige Strom des Jangtse.

Schon seit der Antike sind es besonders Berge und Gebirge, die eine wichtige Stellung in der chinesischen Kultur einnehmen. Im Daoismus zählt man vor allem vier heilige Berge, im Buddhismus fünf, die bis heute Ziel vieler Pilger und Touristen sind.

Hoch auf einem heiligen Berg

In der ostchinesischen Provinz Shandong besteige auch ich einen dieser heiligen Berge. Der Tai Shan ist mit 1545 Metern zwar nicht der höchste, aber dennoch der bedeutendste der heiligen Berge des Daoismus.

So wundert es nicht, dass er auch einer der meistbestiegenen Berge der Welt ist. Den Aufstieg beginne ich, wie das schon die chinesischen Kaiser so getan haben, mit dem Besuch eines Tempels am Fuß des Berges.

Dann geht es vorbei an weiteren Tempeln und Monumenten über eine neun Kilometer lange Treppe mit mehr als 6000 Steinstufen auf den Gipfel. Auf den letzten Metern kämpfe ich mich auf weichen Knien zusammen mit anderen Studenten, aber auch mit kleinen Kindern und hochbetagten Menschen, bis zum legendären südlichen Himmelstor, das den Eingang des Gipfelgebietes markiert, nur um mich dort umgeben von einer Nebelwand wiederzufinden, die jede Aussicht versperrt.

Der Aufstieg wird aber zumindest mit weiteren Tempelanlagen belohnt, die über eine Steinstraße erreicht werden können, die einem im dichten Nebel das Gefühl gibt, auf Wolken zu gehen.

Beeindruckende Gesteinsformationen in Südchina

Während ich am Nachmittag und bis spät in den Abend schon wieder hinabsteige, beginnen viele Besucher ausgerüstet mit Taschenlampen und leuchtenden Teufelsöhrchen nun erst mit dem Aufstieg, um nach einer Nachtwanderung den Sonnenaufgang auf dem Gipfel zu erleben. Ob mit Sonnenaufgang oder ohne, in jedem Fall ist der Aufstieg auf den Tai Shan ein ganz besonderes Erlebnis.

Die spektakulärsten Gesteinsformationen Chinas und in dieser Art einzigartig auf der Welt, bestaune ich jedoch im südchinesischen Zhangjiajie. Die mehr als 3000 Sandsteinsäulen im dortigen Nationalpark, die seit mehreren hundert Millionen Jahren wie Nadeln oft über 200 Meter in den Himmel ragen, kennt man spätestens seit dem Film Avatar in der ganzen Welt, sollen sie doch als Inspiration für die schwebenden Berge Pandoras gedient haben.

Als ich den Park besuche, bleibt der sonst so charakteristische Nebel, der die Steinsäulen tatsächlich schweben lässt, zwar aus, dafür kann ich das schon fast surreal wirkende Panorama aber in seiner ganzen Pracht genießen.

Eine Fahrt mit dem höchsten Außenaufzug der Welt

Ein Netzwerk von Shuttlebussen, Gondeln und Wanderwegen verbindet unzählige Aussichtspunkte in dem riesigen Nationalpark, von denen aus man die Steinsäulen von unten und oben bewundern kann. Sogar mit einem über 300 Meter hohen Aufzug, dem höchsten Außenaufzug der Welt, kann man zu spektakulären Aussichten an einer Felswand entlang nach oben rauschen.

Ganz andere, aber ebenso unverwechselbare Gebirgsformationen verzaubern mich schließlich in Guilin, gut 600 Kilometer südlich von Zhangjiajie. Hier erheben sich in einer mystischen Karst-Landschaft einzelne Berge wie Fingerhüte in den Himmel. Dazwischen schlängelt sich der Li-Fluss, an dessen Ufern Wasserbüffel grasen und Kormorane auf Fischjagd gehen.

In chinesischen Schulbüchern lernt man ein bekanntes Sprichwort, nach dem die Landschaft in Guilin die schönste unter dem Himmel ist. Nach einem Jahr in China habe ich so nicht nur Glanz und Glitzer von Wolkenkratzern, sondern auch einzigartige Naturschätze für mich entdecken können - viele mehr werden hoffentlich noch folgen.