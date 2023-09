Ellwangen

Abschluss des Blasmusikdienstags mit dem MV Westhausen

Ellwangen / Lesedauer: 1 min

Die Momente am See gehen ihrem Ende entgegen. Zum Abschluss des Blasmusikdienstags gastiert noch einmal der Musikverein Westhausen auf der Seebühne am Bucher Stausee.

Veröffentlicht: 15.09.2023, 15:43 Von: IPF- UND JAGST-ZEITUNG