Die Sperrung in der Aalener Straße ist ab sofort wieder aufgehoben und ist früher als erwartet wieder uneingeschränkt befahrbar. Das teilt das Ordnungsamt in einer Pressemitteilung mit. Die archäologischen Arbeiten an der historischen Stadtmauer sind damit abgeschlossen. Die Einbahnstraßenregelung vom Bahnhof kommend gilt damit wieder und die Parkflächen stehen wieder zur Verfügung.