„Dass es in Aalen so guten Stoff gibt, das ist ja erschreckend“, sagte Richter Norbert Strecker am Dienstagmorgen im Kontext einer Verhandlung vor dem Amtsgericht Ellwangen, bei der es um Handel mit hochprozentigem Heroin und Kokain ging. Die Staatsanwaltschaft hatte einen 29-Jährigen angeklagt, im Frühjahr 2022 auf einem Parkplatz an der Aalener Hirschbachstraße Drogen im Wert von 400 Euro an eine 22-Jährige verkauft zu haben. Des Weiteren wurde dem jungen Mann vorgeworfen, aus einer Ellwanger Rewe-Filiale Kosmetikartikel und aus einer Kaufland-Filiale in Aalen ein Ladekabel gestohlen zu haben. Während der Angeklagte die Diebstähle direkt zu Beginn der Verhandlung bereitwillig einräumte, dementierte er eine Beteiligung an dem Drogenhandel.

Aufmerksam geworden war die Polizei auf den Angeklagten durch eine Drogenkontrolle bei der 22-Jährigen im Aalener Stadtgarten. Die Beamten stellten dabei etwa 2,4 Gramm Kokain und 1,7 Gramm Heroin sicher, die sie ‐ wie die Frau bei der polizeilichen Vernehmung angab ‐ von einem Dealer in der Innenstadt erworben haben will. Aus acht Lichtbildern habe sie den Angeklagten sowie einen weiteren Dealer zweifelsfrei erkannt, wie der als Zeuge geladene Kriminalhauptkommissar der Rauschgiftermittlungsgruppe Ellwangen bestätigte.

Der 29-Jährige ist für die Justiz kein Unbekannter: Schon einmal ist er vom Amtsgericht Ellwangen wegen Besitz und erwerbsmäßigem Handel mit Drogen zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und sechs Monaten verurteilt worden, die im Oktober 2020 wegen Abgabe an Minderjährige noch einmal auf zweieinhalb Jahre ausgeweitet wurde. Der Angeklagte befand sich demnach noch in der Bewährungszeit, als er die Drogen an die junge Frau verkaufte und die Diebstähle beging. Hinzukommt, dass das Amtsgericht Dillingen an der Donau eine Geldstrafe von 120 Tagessätzen verhängt hatte, weil der Angeklagte ein Parfüm aus einer Parfümerie im bayerischen Lauingen entwendet hatte. Da er diese Geldstrafe nicht bezahlt hatte, ordnete das Gericht eine Ersatzfreiheitsstrafe in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Schwäbisch Gmünd an, die der Angeklagte seit einer Woche verbüßt. Seit Anfang August befindet er sich dort allerdings schon in Untersuchungshaft.

Das Gericht verurteilte den Mann letzten Endes zu einer Freiheitsstrafe von insgesamt einem Jahr und drei Monaten ‐ zehn Monate für den erwerbsmäßigen Handel mit Betäubungsmitteln sowie fünf Monate für die beiden Diebstähle. Des Weiteren wird dem Angeklagten auferlegt, außer den Kosten des Verfahrens auch einen Wertersatz für die verkauften Drogen in Höhe von 400 Euro zu zahlen. In die Strafe miteinbezogen wurde auch der ausstehende Rest der Ersatzfreiheitsstrafe wegen der nicht bezahlten Tagessätze. Die Verteidigung hatte im Falle des Drogenhandels auf Freispruch plädiert, da die als Zeugin geladene 22-Jährige sich in der Verhandlung kaum noch an den Vorfall erinnern konnte. „Es gilt das, was vor Gericht gesagt wird und nicht das, was bei der Vernehmung gesagt wurde“, so der Rechtsanwalt Johannes Boecker.

Strecker hielt in seiner Urteilsbegründung dagegen: „Das Gericht hat nicht die geringsten Zweifel am Wahrheitsgehalt ihrer Zeugenaussage.“ Die Aalenerin habe sich zwar im Zeugenstand nicht mehr so gut an die Tatumstände erinnern können, bei ihrer Befragung rund zwei Wochen nach ihrer Durchsuchung habe sie jedoch Einzelheiten nennen und den mutmaßlichen Dealer zweifelsfrei identifizieren können. Auch bei den Diebstählen entschied sich das Gericht für eine höhere Strafe, der Verteidiger hatte eine Gesamtfreiheitsstrafe von bis zu drei Monaten gefordert.