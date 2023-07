76 Schüler bestehen die Mittlere Reife

Die Eugen–Bolz–Realschule hat sich von 76 Schülerinnen und Schülern verabschiedet. Mitte Juli erhielten die Zehnklässler ihre Zeugnisse. 30 von ihnen wurden für ihre guten Leistungen mit einem Preis oder einer Belobigung ausgezeichnet.

Schulbester ist Jamie Köhler (10c). Er erreichte einen Notendurchschnitt von 1,2. Den diesjährigen Langres–Preis der Stadt Ellwangen für besondere Leistungen im Fach Französisch erhielt Adrian Dautaj (10a). Jennifer Uhl (10a) wurde für ihr langjähriges, außergewöhnliches Engagement für die Schulgemeinschaft mit dem Eugen–Bolz–Schulpreis für die Klassenstufe 9/10 belohnt.

Die Entlassfeier begann mit einem gemeinsamen ökumenischen Gottesdienst, der vom Pastoralreferenten Sven Köder und von Pfarrerin Melanie Gießler in der Heilig–Geist–Kirche geleitet wurde. Inhaltlich war der Gottesdienst am Thema „Selbstwahrnehmung — Fremdwahrnehmung — Gotteswahrnehmung“ ausgerichtet. Abschlussschüler und -schülerinnen sowie die Religionslehrer Melanie Gießler und Reinhold Feith hatten die inhaltliche Gestaltung vorbereitet, die Musiklehrer Alexander Abele und Johannes Hammer setzten die musikalischen Akzente.

In der Aula der Realschule ging die Feier weiter. Die BigBand unter Leitung von Iris Baur empfing die Abschlussschüler mit der Eurovisions–Hymne und eröffnete damit den offiziellen Teil des Abends.

Schulleiter Martin Burr begrüßte die Gäste und bedankte sich bei allen, die sich bei der Gestaltung und Organisation des Abends eingebracht hatten.

Der Vorsitzende des Fördervereins der Schule, Corbinian Schmuck, gratulierte den Jugendlichen zum bestandenen Abschluss und warb für die Mitgliedschaft im Verein: „Kommt wieder, helft mit!“, denn es gebe zahlreiche Möglichkeiten, die Schule weiterhin zu unterstützen.

Heidi Kraft, die Elternbeiratsvorsitzende, beglückwünschte die Absolventen im Namen des gesamten Elternbeirates und freute sich mit den Absolventen: „Ihr habt’s geschafft, jetzt ist’s vorbei!“

Inzwischen ist es Tradition, dass Schulleiter Martin Burr seine Rede an die Absolventen musikalisch eröffnet: Auf dem Saxophon intonierte er den Song „Glück“ der Band Fäaschtbänkler, dabei wurde er von den Musiklehrern Alexander Abele und Johannes Hammer begleitet. Seine Überlegungen für die jungen Erwachsenen richtete er am Liedtext aus: „Das Glück klingt zwar im Kleinen, aber denken darf man groß. Nie mehr ein‘ Tag versäumen, dann fällt alles in den Schoß.“

Martin Burr wies auf den Zusammenhang zwischen Glück und Schule hin: Die Aufgabe der Schule könne darin bestehen, „wirklich fürs Leben zu lernen, seinen Platz in der Gemeinschaft zu finden, gut mit anderen auszukommen, seine individuellen Stärken kennenzulernen und diese im Beruf, in der persönlichen Weiterentwicklung und im Privatleben einzusetzen, seine positiven Interessen zu entdecken und ihnen bestmöglich zu folgen.“ Dies seien wichtige Voraussetzungen, um „dem Glück die Tür ins Leben zu öffnen.“

Die Klassensprecher Adrian Dautaj, Julian Salat und Elias Schulz brachten die Bedeutung des Abends zum Ausdruck: „Heute ist ein Wendepunkt in unserem Leben. Jetzt beginnt der neue Ernst des Lebens.“

Die Abschlussschüler der Eugen–Bolz–Realschule:

(P steht für Preis, B für Belobigung)

10 A — Klassenlehrer Herr Klein:

Irem Baykal, Alexandra Borst (B), Lorina Brunner (P), Adrian Dautaj (P), Fabio Erhard, Evelyn Fetsch, Moritz Foltin (B), Marian Francz (P), Katerina Ganser, Finn Graule, Dijle Isik, Lisa Jelinek (B), Daniel Keppler (B), Marco Krüger (B), Florian Reeb, Amelie Rettenmeier (B), Noah Riecker, Rebecca Rueß (P), Nico Sandhöfner, Jamie Schönberger, Lea Schulte (P), Chantal Swoboda, Jennifer Uhl (P), Getuard Veselaj (P), Noah Wagner (B), Vincent Wagner, Fabian Wannemacher (B), Pascal Wannemacher (B) und Isabella Zimin.

10 B — Klassenlehrer Herr Burkhardt:

Leonard Berhalter, Stavros Chloridis, Nicola–Francesco Deisenhofer, Nico Floß, Jonas Fuchs (B), Elias Gruner (B), Sebastian Haas (P), Luca Hoyer, Maxim Knaub, Timo Königer (P), Lukas Kraus, Nico Pflanz (B), Michael Ponomarev, Julian Salat, Benno Schellmann (P), Timo Schneider, Maxim Schönmeier, Manuel Stierle, Tim Töpfl, Lukas Vogel, Luis Wirschke, Ege Yapici und Robin Zeller (B).

10 C — Klassenlehrerin Frau Wagner:

Noah Bernhardt, Joschua Brenner, Arda Budak, Lukas Dick, Jan Fast, Marcel Gerigk, Phillip–Julius Gerth, Maximilian Götz, John Gugg, Leon Helwer, Lukas Helwer, Eric Jäger, Daniel Knecht (B), Jamie Köhler (P), Justin Legner, Max Lutz, Niklas Moninger (B), Luis Rettenmeier, Nils Schiele (B), Martin Schneider, Leon Schühlein (P), Elias Schulz (B), Ayman Taher und Marco Uhl (B).

Zwei Jugendlichen erhielten das Zeugnis über den bestandenen Hauptschulabschluss:

Anna Tertlidou (9b, Klassenlehrer Herr Adam) und Kevin Golenkov (9c, Klassenlehrer Herr Rettenmaier).