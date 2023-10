58 Blutspenden werden abgenommen

Mit einer einzigen Blutspende können bis zu drei Leben gerettet werden. Das spornt auch die Auszubildenden der ODR-Tochter Netze ODR an, jedes Jahr bei der Blutspendeaktion in der ODR tatkräftig mit anzupacken. „Für uns als Jugend- und Auszubildendenvertretung ist es selbstverständlich, die Blutspendeaktion zusammen mit dem Betriebsrat auf die Beine zu stellen. Wir beginnen schon sieben Monate vorher mit der Organisation, unterstützen das DRK am Tag selbst und backen Kuchen als Dankeschön für die Spender. Dabei ziehen wir alle an einem Strang“, so Paula Brenner, Mitglied der JAV der Netze ODR. Auch sie hat an diesem Tag zum ersten Mal Blut gespendet. Insgesamt waren laut Pressemitteilung 64 spendenwillige Mitarbeiter der EnBW ODR, der Netze ODR und der NetCom BW gekommen, 58 Blutspenden wurden abgenommen, darunter waren fünf Erstspender. Seit über 20 Jahren finden in der EnBW ODR jährlich Blutspendeaktionen statt. „Wir freuen uns, dass die ODR als Unternehmen soziale Verantwortung übernimmt und jährlich eine Blutspendeaktion für ihre Mitarbeitenden organisiert. Damit unterstützt uns die ODR dabei, die Blutversorgung in der Region sicherzustellen und den hohen Bedarf an Blutspenden zu decken“, freut sich Petra Apelt, Vorsitzende des DRK-Ortsvereins Ellwangen. Als Dankeschön erhielten die Spender von den Azubis selbstgebackenen Kuchen und Kaffee.