Dieses Jahr feiert nicht nur der Ostalbkreis sein 50-jähriges Bestehen. Ebenfalls 1973 gegründet, und für einige Ellwanger sicherlich nicht weniger wichtig als die Kreisreform, wurde die allseits beliebte Taverne Retsina in der Innenstadt. Wer in Ellwangen an traditionelle Gaststätten, Restaurants und Kneipen denkt, kommt am familiengeführten Gasthaus nicht vorbei. Das von den Brüdern Johann und Kosta Ignatiadis gegründete Lokal ist längst ein Teil der Ellwanger Stadtgeschichte geworden. Über Generationen hinweg ist es zum Stammlokal vieler Ellwanger geworden.

Erste Ellwanger Gastwirte aus dem Ausland

Begonnen hat alles im Jahr 1968, als Kosta Ignatiadis als Gastarbeiter aus Griechenland nach Ellwangen kam. Dort arbeitete er zunächst als Schichtarbeiter in verschiedenen Firmen, ehe er in den Obst- und Gemüsehandel seines Bruders Johann einstieg. Im Oktober 1973 wechselte das Brüderpaar dann die Branche und übernahm die gerade frei gewordenen Räumlichkeiten der Traditions-Gaststätte „Grüner Baum“.

Ein durchaus wichtiger Moment der Ellwanger Historie, denn als erste Wirte aus dem Ausland überhaupt erhielten sie die Gaststätten–Konzession der Stadtverwaltung und eröffneten Ellwangens erste Pilsbar und eines der ältesten griechischen Lokale in ganz Deutschland. Die Bar traf „den Zahn der Zeit“, wie Kosta Ignatiadis’ Tochter Anastasia erklärt.

Von der Pilsbar zum Restaurant

Denn dort konnte man sich auf den einen oder anderen Drink treffen, sich aber gleichzeitig bei kleineren, griechischen Speisen austauschen. Vor allem das 1980 eingeführte Gyros, das damals noch völlig unbekannt war, erfreute sich großer Beliebtheit und eroberte die Herzen der Ellwanger im Sturm. 1982 übernahmen Kosta und seine Ehefrau Elena Ignatiadis die Pilsbar allein, bauten sie zum klassischen griechischen Restaurant um und gaben dem Lokal seinen heute so bekannten Namen: „Retsina Restaurant und Pilsbar“, von den Ellwangern oft liebevoll „Rets“ genannt.

Zu essen gab es schon damals typisch griechische Spezialitäten sowie deutsche Gerichte, die schnell über die Stadtgrenzen heraus bekannt wurden. Über die Jahre kamen zahlreiche Stammgäste und Kunden von außerhalb in die Taverne, die in dieser Zeit ab und an umgebaut und modernisiert wurde.

Betrieb geht langsam in die zweite Generation über

Im Dezember 2005 stieg dann mit Sohn Dimitrios die zweite Ignatiadis-Generation in das Familiengeschäft mit ein. Er eröffnete im Erdgeschoss des Retsina–Gebäudes seine eigene Bar, das „Mondi“. Der Hybrid aus Restaurant und Bar wurde schnell beliebt. Es gab Cocktails und andere Getränke sowie Speisen aus der Retsina-Küche ein Stockwerk weiter oben. Im „Mondi“ traten sogar regionale DJs auf, was in der Gaststätte zu einer ähnlichen Atmosphäre verhalf, wie sie die Pilsbar viele Jahre zuvor hatte. Genau zehn Jahre später eröffnete Dimitrios Ignatiadis ein Lokal in Aalen, woraufhin seine Schwester Anastasia das Retsina gemeinsam mit ihrem Vater übernahm.

Auch wenn das Konzept sich nicht groß geändert hat, taufte die Betreiberfamilie ihr Restaurant in „Taverna Retsina“ um. „Seitdem gehören der obere und untere Stock zusammen“, berichtet sie. Am Konzept hingegen hat auch die zweite Generation nichts geändert. Oder um es mit den Worten von Anastasia Ignatiadis zu sagen: „Never change a running business.“ Das Retsina ist auch 50 Jahre später noch die „gute, alte Taverne“, die Ellwangen lieben gelernt hat. Die Atmosphäre ist auch dank der vielen Stammkunden sehr familiär und nett. „Da sind teilweise Stammkunden meines Vaters dabei, die jetzt mit ihren Kindern und Enkelkindern Gyros essen kommen“, berichtet die Co-Inhaberin stolz.

Das habe sich auch während der schweren Corona-Zeit gezeigt, als viele Familien aus dem Umkreis das Retsina mit To-Go-Bestellungen unterstütztem. Auch deshalb setzt man im Retsina weiterhin nicht auf systemgastronomsiche Elemente wie etwa einheitlicher Kleidung des Personals. „Das Gefühl, dass man bei Bekannten essen geht, soll bleiben.“