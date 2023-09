Er soll einen geistig behinderten Mann so heftig mit einem Kantholz geschlagen haben, dass dieser kurze Zeit später an seinen Verletzungen verstorben ist. Seit Freitag muss sich ein Rumäne aus Heidenheim wegen Mordes vor der Ersten Großen Strafkammer am Ellwanger Landgericht verantworten. Doch nicht nur die mutmaßliche Tötung wird dem 35–Jährigen zur Last gelegt. In insgesamt elf Fällen soll er andere Menschen beleidigt, geschlagen und misshandelt haben. Laut dem ersten Staatsanwalt Klaus Schwichtenberg war eine Zutat bei nahezu allen Straftaten, die dem Angeklagten vorgeworfen werden, im Spiel: Alkohol.

In der Verlesung der Anklage zeichnete Schwichtenberg das Bild eines aggressiven Mannes, der vor allem dann auszurasten scheint, wenn er etwas getrunken hat. Das Opfer soll in der Nachbarwohnung der Freundin des Angeklagten in Heidenheim gewohnt haben. Nach Aussage des Staatsanwalts war der Verstorbene geistig behindert und alkoholkrank. Der Beschuldigte soll den Nachbarn daher oft besucht haben, um gemeinsam Alkohol zu konsumieren. Auch soll er Alkohol und Zigaretten von diesem erpresst haben. Das Opfer habe nicht für sich einstehen können. Auch ein gerichtliches Annäherungsverbot habe den Angeklagten nicht davon abgehalten, den Nachbarn weiterhin aufzusuchen, so Schwichtenberg.

In der Nacht im vergangenen März, in der der Mann starb, war es laut dem Staatsanwalt nicht das erste Mal, dass der Beschuldigte Gewalt gegen sein offenbar wehrloses Opfer ausübte. So soll er dieses seit Herbst 2022 in den Schwitzkasten genommen, getreten und mehrfach geschlagen haben.

Abgesehen hatte es der Beschuldigte, wie Schwichtenberg weiter ausführte, aber wohl nicht auf den Nachbarn. So soll er zudem seine eigene Lebensgefährtin verprügelt haben. Diese sei danach zu einer Freundin geflüchtet. Das soll den Beschuldigten dazu veranlasst haben, die Bekannte mehrfach zum Teil unter der Gürtellinie zu beleidigen. Auch soll er der Frau gedroht haben, ihr „das Leben wegzunehmen“. Der Angeklagte ist laut Schwichtenberg polizeibekannt und auch schon mehrfach im betrunkenen Zustand heftig mit Beamten aneinandergeraten. Unter anderem soll er, nachdem er in einem Café randaliert hatte, massiv Widerstand geleistet, Polizisten bespuckt und einem Beamten sogar in die Hand gebissen haben.

Dann schilderte Schwichtenberg die mutmaßlichen Geschehnisse der Tatnacht. Zunächst habe der Angeklagte gemeinsam mit dessen Freundin in der Wohnung des Nachbarn Alkohol konsumiert. Die Stimmung sei gut gewesen. Nachdem das Paar dann in die eigene Wohnung gegangen sei, soll der Beschuldigte nach Mitternacht zum Opfer zurückgekehrt sein. Er habe sich von dessen Lärm gestört gefühlt, so der Staatsanwalt.

Der Nachbar sowie zwei weitere Männer hätten zu diesem Zeitpunkt bereits geschlafen, führte Schwichtenberg weiter aus. Diese Situation habe er ausgenutzt, um auf alle drei Männer mit einem Kantholz einzuschlagen. Die beiden Gäste des Nachbarn seien dadurch verletzt worden. Beim Nachbarn, der zudem mit einem Wäscheständer und Stampftritten traktiert worden sei, habe der Notarzt um kurz vor 5 Uhr nur noch den Tod feststellen können. Der Mann sei durch einen Pneumothorax, bei dem Luft zwischen Lunge und Brustwand eindringt, und erheblichen Blutverlust gestorben.

Der Angeklagte habe einen Menschen heimtückisch getötet und zwei weitere mit einer Waffe körperlich misshandelt. Ihm würden Sachbeschädigung, tätlicher Angriff, Beleidigung sowie Mord in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung vorgeworfen, beendete der Staatsanwalt die Anklage.

Der nächste Verhandlungstag ist für den 17. Oktober angesetzt. Der Vorsitzende Richter Bernhard Fritsch ließ zudem die Mutter des Getöteten als Nebenklägerin zu.

Der erste Verhandlungstag begann übrigens erst knapp zwei Stunden später als angedacht. Einer der beiden Schöffen war nicht zum Termin erschienen und zunächst offenbar nicht auffindbar.