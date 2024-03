Ein Heimspiel, das irgendwie anders war. Schließlich sind die Oberliga-Volleyballer des TSV Ellwangen ungewohnt in der Buchenberghalle angetreten. Erfolgreich war der Abend dennoch. Dabei sah es danach lange gar nicht aus.

In einem packenden ersten Satz konnte der TSV Ellwangen zunächst einen vielversprechenden Start verbuchen. Doch die Hoffnungen der Ellwanger wurden durch eine beeindruckende Aufschlagserie der SG schnell zerschlagen. Trotz einer Auszeit beim Spielstand von 9:12 gelang es dem TSV nicht, das Blatt zu wenden, sodass sie in Ellwangen gezwungen waren, eine weitere Auszeit zu nehmen. Beide Teams kämpften hart und bis zum Stand von 20:17 schenkten sie sich nichts. Die SG nutzte dann jedoch geschickt ihre erste Auszeit, um sich neu zu formieren. Doch der TSV zeigte sich unbeeindruckt und stärker denn je, was die SG dazu zwang, ebenfalls eine Auszeit zu nehmen. Trotz ihres Kampfgeistes entschied das Glück letztlich zugunsten der SG, die den Satz mit 25:20 für sich entschied.

Duell auf Augenhöhe

Im zweiten Satz lieferten sich der TSV und die SG ein ebenbürtiges Duell. Beim Stand von 8:11 entschied sich der TSV, eine Auszeit zu nehmen. Allerdings blieb ihnen eine weitere Auszeit nicht erspart, die kurz vor einem geplanten Wechsel stattfand. Der verletzte Spieler Julius Gaugler wurde durch Ben Bohner ersetzt, und der TSV versuchte, durch einen Wechsel des Liberos wieder in die Spur zu kommen. Das zwang die SG zwang ebenfalls Auszeiten zu nehmen. Trotz dieser Bemühungen gelang es dem TSV nicht, das Glück auf seine Seite zu ziehen und auch der zweite Satz ging mit 25:21 an die SG. Im dritten Satz setzte der TSV auf eine andere Aufstellung, um die SG aus dem Gleichgewicht zu bringen. Das gelang. Mit einer starken Feldabwehr und kraftvollen Angriffen konnten sie eine Führung von 9:4 herausspielen. Doch die SG kämpfte verbissen zurück und schaffte es, wieder ins Spiel zu finden. Beim Stand von 17:16 nahm der TSV eine Auszeit, um sich zu sammeln. Danach wurde es noch intensiver und die SG musste beim Stand von 22:23 ihre zweite Auszeit nehmen. Aber der TSV war fest entschlossen, eine klare 0:3-Niederlage zu verhindern und mit purer Willenskraft holten sie sich den entscheidenden Satz mit 26:24.

Neue Kraft für den TSV

Nach diesem Satz schöpfte der TSV neue Kraft und Hoffnung, was sich auch im vierten Satz widerspiegelte. Sie kämpften weiter und zwangen die SG beim Stand von 9:5 zu einer Auszeit. Mit effektiven Angriffen und soliden Blocks bauten sie ihren Vorsprung weiter aus, und auch die SG musste eine weitere Auszeit nehmen. Doch der TSV gab nicht auf und kämpfte bis zum Ende und entschied auch diesen Satz mit 25:21 für sich. Im alles entscheidenden letzten Satz behielt der TSV die Führung und zwang die SG beim Stand von 5:2 zu ihrer ersten Auszeit. Mit starken Blocks und präzisen Annahmen sicherte sich der TSV schließlich den letzten Satz mit einem Spielstand von 15:11.

Das nächste Heimspiel findet im Übrigen am Samstag, 16. März um 19 Uhr, wie gewohnt in der Rundsporthalle statt.

TSV: Ben Bohner, Florian Bruckmüller, Julius Gaugler, Christian Kopp, Elias Krämer, Winfried Lingel, David Lohner, Michael Mahler, Pius Maier, Janos Schaller, Patrick Syrowatka, Linus Wagner, Tom Wenczel. Trainer: Martin Pfitzer.