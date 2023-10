295 Euro für „Silbermond“: Veranstalter warnen vor Ticketbörse Viagogo

235 Euro für einen Stehplatz und 295 Euro für einen Sitzplatz ‐ wer das Konzert der Band „Silbermond“ beim Festival Schloss Kapfenburg im kommenden Jahr besuchen möchte, muss besonders tief in die Tasche greifen. Kurios: Der Auftritt am Sonntag, 21. Juli, ist eigentlich längst ausverkauft, die Karten vergriffen. Die überteuerten Preise zahlen Kunden nämlich nicht direkt beim Schloss oder einem regulären Tickethändler, sondern bei Viagogo. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Genf tritt zwar als offizielles Verkaufsportal auf, doch handelt es sich eigentlich um eine Ticketbörse. Viagogo vermittelt Eintrittskarten also nur zwischen Verkäufer und Käufer, was bei Letzterem zu unangenehmen Überraschungen führen kann. Auch Veranstalter aus der Region kritisieren das Geschäftsgebaren des weltweit tätigen Unternehmens.

Die Benutzeroberfläche von Viagogo unterscheidet sich auf den ersten Blick kaum von anderen bekannten Ticketportalen wie beispielsweise Eventim oder Reservix. Über dem Firmenschriftzug wird allerdings in kleiner Schrift darauf hingewiesen, dass es sich um einen „Sekundärmarktplatz für den Verkauf von Live-Event-Tickets“ handelt. Die Preise werden von den Verkäufern festgelegt und können unter oder über dem Originalpreis liegen, heißt es.

Preise bei Viagogo in der Regel höher

Es gibt eine gewöhnlliche Suchfunktion, mit der man nach Künstlern oder Veranstaltungsorten suchen kann. Gibt man Ellwangen ein, wird eine Liste mit kommenden Theaterspielen und Musikauftritten angezeigt. Vergleicht man die Preise, fällt auf, dass diese in der Regel über dem normalen Verkaufspreis liegen. Selbst dann, wenn ein Event noch gar nicht ausverkauft ist, Käufer die Tickets woanders also durchaus noch zum regulären Preis erwerben können.

So kostet der Auftritt von Uta Köbernick am 24. November im Atelier Rudolf Kurz bei Reservix zum Normalpreis 25 Euro, bei Viagogo hingegen werden 36 Euro veranschlagt. Das Konzert „Metakilla ‐ Iron Maidnem ‐ A Tribute to Metallica & Iron Maiden“ am 9. März 2024 in der Sechtahalle in Röhlingen kostet bei Reservix 28,70 Euro, bei Viagogo zwischen 41 und 45 Euro. Zudem klärt Reservix gleich auf der Auswahlseite über die Servicegebühr auf, die noch aufgeschlagen wird, Viagogo tut das nicht. Auch ist nicht zu erkennen, von wem man hier die Tickets bezieht.

Handelt es sich bei den genannten Beispielen noch um vergleichsweise kleinere Aufschläge auf den Normalpreis, fallen die Mehrkosten beim Konzert von „Silbermond“ beim Festival Schloss Kapfenburg im kommenden Jahr weitaus drastischer aus. Es habe einen Anrufer gegeben, der nachgefragt habe, weshalb die Karten plötzlich weit über 200 Euro kosten würden, sagt Moritz von Woellwarth, Akademiedirektor der Stiftung Internationale Musikschulakademie Schloss Kapfenburg. Der Anrufer war aber gar nicht auf der Homepage des Schlosses gelandet, sondern bei Viagogo. Da die Website seriös aussehe, würden leider viele darauf reinfallen, weiß von Woellwarth.

Böse Überraschungen für Käufer lauern

Neben dem hohen Preis, der veranschlagt wird, können zudem noch weitere unangenehme Überraschungen auf den Käufer zukommen. Auch wenn er seine Tickets über Viagogo erhalten hat, bedeutet das nicht, dass er das Konzert auch besuchen kann. Der Weiterverkauf von Tickets sei laut den allgemeinen Geschäftsbedingungen eigentlich untersagt, erläutert von Woellwarth. Vor allem, wenn die Tickets personalisiert seien, könne es dazu kommen, dass die Viagogo-Käufer gar nicht reingelassen würden. „Oder ihnen wurden Fake-Karten verkauft, die nie Gültigkeit hatten.“ Käuferschutz gebe es dann nicht, da Viagogo offiziell nur vermittele und sich auf Datenschutz berufe, wenn jemand reklamieren wolle.

Das „Silbermond“-Konzert am Sonntag ist zwar ausverkauft, wegen der hohen Nachfrage gibt es allerdings einen Tag später ein Zusatzkonzert. Dafür gebe es immer noch genügend Karten, da man mit dem Verkauf erst kürzlich gestartet sei, sagt von Woellwarth. Die Tickets können direkt beim Schloss gekauft werden und kosten ab 67 Euro.

Auch Karten für das Konzert von Beth Hart beim Aalener Jazzfest am 12. November sind bei Viagogo zu finden. Normal kostet ein Stehplatz 76,50 Euro, ein Sitzplatz 98 Euro, bei Viagogo hingegen 116 beziehungsweise 228 Euro, obwohl für beide Kategorien noch regulär Tickets zu bekommen sind.

„Das ist Betrug“

Er habe das Portal bisher nicht gekannt, doch solche Geschäftspraktiken könne er nur scharf verurteilen, sagt Erhard Geiger, der für den gesamten Ticketservice beim Verein Kunterbunt zuständig ist. „Wenn so etwas Schule macht, dann ’Prost Mahlzeit’ Veranstalter.“ Seit Corona seien die Besucherzahlen und Sponsorengelder ohnehin nicht mehr so gut. Unter anderem das Jazzfest sehe man als Bildungsauftrag, man wolle damit kein Geld verdienen, sondern den Menschen Musik näherbringen, zu der sie vorher vielleicht noch keinen Zugang gehabt hätten. Viagogo schade aber dem Geldbeutel. „Das ist Betrug“, sagt Geiger.

Auch die Verbraucherzentrale warnt vor den Geschäftspraktiken von Viagogo. Bei der Firma handele es sich um eine Plattform, über die Tickets von anderen gekauft oder eigene Karten zum Kauf angeboten werden können. Für Käufer sei beim Erwerb von Tickets jedoch kaum zu erkennen, dass es sich nicht um eine offizielle Vorverkaufsstelle handele. Der Käufer trage das Risiko, wenn das Ticket nicht geliefert werde oder die Preise höher seien als bei direkter Bestellung beim Veranstalter, heißt es in einem Beitrag auf der Homepage der Verbraucherschützer. Besonders gefragte Tickets würden bei Viagogo sogar das Achtfache kosten.

Zudem verlange das Unternehmen nicht nachvollziehbare Zusatzkosten wie Buchungs- und Abwicklungskosten sowie eine Umsatzsteuer. Nach Ansicht der Verbraucherschützer verstößt das gegen den Grundsatz der Preisklarheit. Nach einer Klage der Verbraucherzentrale vor dem Oberlandesgericht München müsse Viagogo aber mittlerweile die Identität gewerblicher Händler offenlegen. Eine Kennzeichnungspflicht auch von Privatpersonen sei allerdings abgelehnt worden.