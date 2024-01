Der erste meteorologische Wintermonat startete sehr winterlich. Es gab teils kräftigen Schneefall und am zweiten Dezember lagen rund um Ellwangen 13 Zentimeter. Einen Tag später brachte ein Zwischenhoch Winterwetter wie aus dem Bilderbuch: Schneedecke und strahlenden Sonnenschein. Die Höchsttemperatur lag bei knapp unter dem Gefrierpunkt. In einer sternenklaren Nacht wurde es entsprechend sehr kalt, bis -8 Grad. Das winterliche Wetter zur Weihnachtsmarktzeit hielt nur noch einen Tag.

Aus Schnee wird Regen

Es wurde nun milder und aus Schnee wurde Regen. Am 11. des Monats wurde mit 11,3 Grad die höchste Temperatur des Dezembers gemessen. Das Wetter dazu war recht ordentlich, mit einem Mix aus Sonne und teils dichten Wolken. Bis zur Monatsmitte dominierten die Wolken und teilweise regnete es auch. Die Temperaturen lagen im hohen einstelligen Bereich. Auch die zweite Monatshälfte startete mit vielen Wolken, am 17. und 18. Dezember machte sich dann wieder ein Zwischenhoch bei uns bemerkbar und die Sonne strahlte vom blauen Himmel. Je näher es Richtung Weihnachten ging, desto ungemütlicher wurde es. Zwischen dem 21. Und 23. Dezember fiel mit 45 Liter pro Quadratmeter über die Hälfte des Niederschlagssolls für den Dezember (81). Dazu wehte auch ein teils stürmischer Wind. An Weihnachten beruhigte sich das Wetter dann langsam wieder. Weiße Weihnachten blieb für viele allerdings wieder einmal nur ein Traum. Mit knapp unter zehn Grad war es viel zu mild für die Jahreszeit. An den letzten Tagen des Jahres wechselten sich viele Wolken, etwas Sonne und ein paar Schauer ab. Die Spitzenwerte lagen weiterhin grob um zehn Grad.

Dezember war trotz Winterwetters deutlich zu mild

Trotz des Winterwetters zu Beginn des Monats, war der Dezember in der Endabrechnung 2,5 Grad (3,6) wärmer als im langjährigen Mittel der Jahre 1991 bis 2020. Dazu gab es viel Niederschlag: erst in fester, dann in flüssiger Form. Insgesamt kamen 123 Liter pro Quadratmeter zusammen, durchschnittlich fallen 82. Die Sonne machte mit 52 Stunden ein wenig Überstunden. Deutschlandweit war das Jahr 2023 das Wärmste seit Aufzeichnungsbeginn. Dies war auch rund um Ellwangen der Fall. Mit 10,5 Grad war es an der Wetterstation Ellwangen-Rindelbach seit Beginn der Wetteraufzeichnungen Anfang der 1940-Jahre noch nie so warm. Bislang gab es erst fünf Jahre, die zwei Ziffern vor dem Komma hatten: 2023, 2022, 2018, 2014 und 1994. Mit 969 Litern pro Quadratmeter Niederschlag war es auch ein sehr nasses Jahr. 2023 pendelt sich dabei auf den zehnten Platz der nassesten Jahre ein. Mit rund 1873 Sonnenstunden war 2023 das neuntsonnigste Jahr.

Aufgeteilt in die Monate sieht es folgendermaßen aus:

Januar: 2,7 Grad (2,5 Grad zu warm), 44 Liter pro Quadratmeter (durchschnittlich 69), 28 Stunden Sonne (56)

Februar: 2,3 Grad (1,5 Grad zu warm), 33 Liter pro Quadratmeter (56), 117 Stunden Sonne (84)

März: 5,9 Grad (1,5 Grad zu warm), 108 Liter pro Quadratmeter (66), 117 Stunden Sonne (135)

April: 7,3 Grad (1,5 Grad zu kalt), 99 Liter pro Quadratmeter (45), 114 Stunden Sonne (182)

Mai: 13,4 Grad (0,3 Grad zu warm), 43 Liter pro Quadratmeter (79), 228 Stunden Sonne (202)

Juni: 19,0 Grad (2,4 Grad zu warm), 18 Liter pro Quadratmeter (79), 330 Stunden Sonne (218)

Juli: 19,6 Grad (1,2 Grad zu warm), 103 Liter pro Quadratmeter (87), 251 Stunden Sonne (231)

August: 18,7 Grad (0,8 Grad zu warm), 149 Liter pro Quadratmeter (75), 190 Stunden Sonne (217)

September: 17 Grad (3,6 Grad zu warm), 13 Liter pro Quadratmeter (58), 271 Stunden Sonne (164)

Oktober: 11,5 Grad (2,6 Grad zu warm), 70 Liter pro Quadratmeter (69), 129 Stunden Sonne (109)

November: 5,1 Grad (1,0 Grad zu warm), 166 Liter pro Quadratmeter (64), 46 Stunden Sonne (60)

Dezember: 3,6 Grad (2,5 Grad zu warm), 123 Liter pro Quadratmeter (82), 52 Stunden Sonne (47).