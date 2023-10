Die Arme eng um den Körper geschlungen, den Blick zu Boden gerichtet und in geduckter Haltung saß der junge, unscheinbar wirkende Mann auf der Anklagebank und wartete. Demonstrativ hatte er sich dabei vom Richtertisch abgewandt, während der Vorsitzende Michael Schwaiger den anderen Prozessbeteiligten jene Bilder zeigte, um die sich der Prozess am Mittwochmorgen dreht ‐ Bilder, die der Angeklagte auf keinen Fall noch einmal sehen wollte. Zu sehr schäme er sich für seinen Umgang mit ihnen und bereue sein Handeln, wie er im Prozessverlauf mehrfach betonte. Dem 20-Jährigen wurde von der Staatsanwaltsschaft vorgeworfen, über mehrere Chatgruppen der Kommunikationsdienste „Whatsapp“ und „Telegram“ Zehntausende kinder- und jugendpornografische Bilder und Videos bezogen zu haben.

Über ein anderes Ermittlungsverfahren im Raum Tauberbischofsheim, das sich ebenfalls mit der Verbreitung von kinder- und jugendpornografischen Inhalten beschäftigte, war die Kriminalpolizei Waiblingen im November 2021 auf den damals 18-Jährigen zunächst als Mitglied einer Whatsapp-Gruppe aufmerksam geworden. Wie der als Zeuge geladene Kriminalhauptkommissar in der Verhandlung ausführte, seien bei einer ersten Durchsuchung auf dem Smartphone zwar keine Hinweise auf die betreffende Whatsapp-Gruppe zu finden gewesen. Allerdings habe sein Kollege in Gruppen des Dienstes „Telegram“ diverse Chats ausmachen können, in denen in verschiedensten Ausprägungen legale, wie auch illegale kinder- und jugendpornografische Inhalte geteilt wurden. „Es war dann sofort klar, worum es eigentlich geht“, so der Kriminalkommissar. „Die Dateien waren darin auch nicht versteckt, sondern tauchten direkt im Verlauf dieser Postings auf“, erklärt der Kriminalkommissar in diesem Zusammenhang. Im weiteren Verlauf der Ermittlungen und weiteren Wohnungsdurchsuchungen tauchten enorme Datenmengen an Bilder und Videos auf dem PC des Angeklagten auf. „Das ist nicht der Normalfall, dass wir Dateien in dieser Größenordnung sicherstellen. Wir finden durchaus häufiger Dateien, die inkriminiert sind, aber dass wir mal mehrere Tausende finden, ist nicht alltäglich“, so der Beamte weiter.

Da der Angeklagte zum Zeitpunkt der Durchsuchung rechtlich noch als Heranwachsender galt, stand das Gericht vor der Entscheidung, ob in diesem Fall Jugend- oder Erwachsenenstrafrecht greifen müsse. Wie Schwaiger erklärt, drohe nach Erwachsenenstrafrecht bei einem solchen Tatvorwurf mindestens ein Jahr Freiheitsstrafe: „Daran sieht man, wie wichtig es dem Gesetzgeber ist, den Besitz kinderpornografischer Inhalte zu bestrafen.“ Da der 20-Jährige seit seiner Kindheit unter einer Lese-Rechtschreibstörung sowie einem Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom leide, bei seinen Eltern lebe und dort auch im Betrieb mitarbeite sowie zum Tatzeitpunkt aufgrund einer schweren Erkrankung des Vaters psychisch instabil gewesen sei, entschied sich das Gericht, in diesem Fall das Jugendstrafrecht anzuwenden. Bagatellisieren will Schwaiger das Vergehen damit aber nicht. „Da sind wirklich heftige Sachen dabei“, sagte er und auch die Staatsanwältin Alexandra Seifried betonte in ihrem Plädoyer: „Man darf nie vergessen: Solange es solche Menschen gibt, die sich so etwas angucken, gibt es auch Menschen, die so etwas verbreiten. Und man darf auch nicht vergessen, dass hinter jedem Bild das Schicksal eines Jugendlichen oder eines Kindes steht.“

Zugute halten der Vorsitzende Richter und die Staatsanwältin dem Angeklagten, sich bereits in einer Therapie zu befinden, in stabilen Verhältnissen zu leben, die Bilder und Videos nicht weiter verbreitet zu haben und sich vor allem vollumfänglich zur Tat zu bekennen. „Mir geht es schlecht damit, dass ich das getan hab und mir geht es schlecht damit zu wissen, dass ich Kindern damit geschadet habe“, betonte der Angeklagte dazu. Entsprechend dem Jugendgerichtsgesetz wurde die Entscheidung über Verhängung einer Jugendstrafe letzten Endes für zwei Jahre ausgesetzt. Wenn der Angeklagte sich in diesem Zeitraum nichts zuschulen kommen lässt, wird der Schuldspruch getilgt.