Ein 18–jähriger Rollerfahrer hat am Sonntagmorgen gegen 7.14 Uhr seine Beine in die Hand genommen und ist zu Fuß geflüchtet, als ihn eine Polizeistreife des Reviers Ellwangen in der Karl–Stirner–Straße kontrollieren wollte. Die Flucht war jedoch nur von kurzer Dauer. Ein Beamter holte den 18–Jährigen ein und stellte ihn. Der Grund der fußläufigen Flucht war schnell ermittelt. Der junge Mann stand augenscheinlich unter Drogen– und Alkoholeinfluss. Außerdem war er nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Der Motorroller wurde sichergestellt, da sich Hinweise auf unerlaubte technische Veränderungen ergaben. Der 18–Jährige musste in der Folge eine Blutentnahme im Krankenhaus über sich ergehen lassen, außerdem muss er mit mehreren Strafanzeigen rechnen.