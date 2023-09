18 Absolventen meistern Examen in neuer Pflegeausbildung

18 Absolventen der neu reformierten Pflegeausbildung haben erfolgreich ihr Examen abgelegt. Diese Pioniere trotzten den besonderen Herausforderungen, die mit der Pflegeberufereform von 2020 und einer Ausbildung im Krankenhaus unter Coronabedingungen einhergingen.

Die Reform der Pflegeausbildung in Deutschland wurde 2020 eingeführt, um eine zeitgemäße und qualitativ hochwertige Ausbildung für angehende Pflegekräfte sicherzustellen. Die diesjährigen Absolventen an der Gesundheitsakademie Ostalb in Ellwangen sind Vorreiter dieses Wandels und haben bewiesen, dass sie diesen Herausforderungen gewachsen sind.

Joana Ruf, Leiterin der Gesundheitsakademie Ostalb in Ellwangen, freut sich mit den erfolgreichen Pflegekräften: „Um die Ausbildung, trotz der erschwerten Bedingungen durch die Coronapandemie, so zu meistern, sind nicht nur pflegerischen Fähigkeiten in Theorie und Praxis notwendig, sondern auch viel Flexibilität und Mut während der letzten drei Jahre.“

Die Absolventen gehen jetzt den nächsten Schritt und sind bereit, ihre Pflegekarrieren in den Kliniken Ostalb zu starten.

Den Preis der Besten, gestiftet vom Freundes- und Förderkreis der St. Anna Virngrund-Klinik und der Virngrund-Klinik selbst, ging an Loris Celesia, Maria Heldt und Anna Eisenmann

Erfolgreich bestanden haben: Lea Abele, Leonie Ackermann, Johanna Baumann, Meike Beer, Annika Bellan, Mira Loona Braun, Loris Celesia, Soykan Marius Denz, Anna Eisenmann, Maria Heldt, Lisa Kampmann, Leonie Kohnle, Annika Köder, Laura Kunz, Sarah Marie Mayer, Vincent Öhre, Anna Schmidt, Gabriel Johannes Schuh.