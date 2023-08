Am Samstag ist gegen 23.05 Uhr ein 32–Jähriger mit seinem Sportwagen die A7 in Richtung Würzburg entlanggefahren, als er auf Höhe Ellwangen–Haisterhofen bei hoher Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Wie die Polizei mitteilt, geriet er infolgedessen ins Schleudern und prallte schließlich gegen die Mittelleitplanke. Der Fahrer blieb unverletzt und die Schadenshöhe an dem Auto dürfte sich auf etwa 130.000 Euro belaufen.