1000 Videos und Fotos — und trotzdem kein Urteil

Am Mittwochvormittag hat es noch so ausgesehen, als ginge das Verfahren im Ellwanger Landgericht seinen gewohnten Gang. Mit unappetitlichen Details zwar, denn Beschaffung, Besitz und Verbreitung kinderpornografischer Inhalte waren angeklagt. Straftatbestände also, die seit der Gesetzesverschärfung 2021 als Verbrechen gelten und mit bis zu zehn Jahren Freiheitsentzug geahndet werden können. Vor der Zweiten Großen Strafkammer in ihrer Funktion als Jugendschutzkammer wurde einem zuletzt in Giengen wohnhaften 25–Jährigen ohne erlernten Beruf vorgeworfen, sich in fünf Fällen zwischen Dezember 2020 und Juni 2021 über Nachrichtendienste wie Snapchat, WhatsApp und Instagram Nacktfotos, sexualisierte Videos und eindeutige, sogenannte „Sticker“ von überwiegend minderjährigen Mädchen verschafft zu haben, die er auf seinem Handy speicherte, von denen er zum Teil Screenshots machte und die er in zwei Fällen auch weitergab. Insgesamt sollen es über 1000 gewesen sein, allerdings nicht alle strafrechtlich relevant.

Der Angeklagte wurde in Hand– und Fußfesseln aus der Justizvollzugsanstalt Schwäbisch Hall vorgeführt. Dort verbüßt er zurzeit eine Freiheitsstrafe von drei Jahren und drei Monaten aufgrund eines Urteils des Ellwanger Landgerichts vom 14. Dezember 2021, bei dem es ebenfalls um Kinderpornografie und Nötigung ging. Die Mutter einer Zwölfjährigen war ihm im Juni 2021 auf die Schliche gekommen. Ohne Umschweife gestand der 25–Jährige jetzt, ohne sich an Details erinnern zu wollen oder zu können: „Ich kann das leider nicht wieder gutmachen. Ich will meine Strafe komplett absitzen und für die Zukunft daraus lernen“, sagte er.

Meistens habe er den ersten Schritt gemacht, manchmal aber auch die Mädchen. Ab und zu hätten sie ihm auch ohne Aufforderung Fotos ihrer nackten Brüste oder ihres nackten Körpers geschickt. Nicht immer habe er gewusst, dass sie noch minderjährig waren: „Eigentlich wollte ich Kontakt mit 18– oder 19–Jährigen“, so der schmächtige junge Mann. Einzelheiten erläuterte die ermittelnde Polizeibeamtin, die nach der Durchsuchung der Wohnung des 25–Jährigen am 29. Juni 2021 in mühevoller Kleinarbeit rund 1000 Fotos und Videos den Geschädigten zuordnete.

Nach kurzer Mittagspause dann die überraschende Wende: Im Einvernehmen mit der zunächst zögerlichen Staatsanwaltschaft stellte die Kammer das Verfahren aus Ermessensgründen und im Hinblick auf die Vorverurteilung vom Dezember 2021 ein. Man habe, so der Vorsitzende Richter Jochen Fleischer, den Umfang der Straftaten erörtert. Zum einen lägen diese im bereits abgeurteilten Zeitraum. Zum anderen sei ohne Vernehmung der Geschädigten nicht zu klären, ob diese nicht womöglich ihre Einwilligung gegeben hätten. Sie würden aber überwiegend die Aussage verweigern. Wie der Verteidiger, Rechtsanwalt Thomas Jordan, erklärte, habe sein Mandant während der Haft bereits Hilfe gesucht und sei in einem ganz anderen „Aggregatzustand“ als während des Verfahrens 2021: „Lohnt sich also, was wir hier tun?“, fragte Jordan. Offenbar nicht. Auch der Sachverständige, der Weinsberger Psychiater Thomas Heinrich, kam nicht mehr zum Einsatz. Dem Angeklagten wünschte Fleischer alles Gute: „Machen Sie das Beste aus der Haft.“ Der Bericht aus der Haller JVA sei als „Zwei minus“ zu werten, mehr Engagement sei gefragt. Die Kosten des Verfahrens, trägt die Staatskasse.