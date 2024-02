Langsam aber sicher verabschiedet sich der Winter aus Ellwangen und ein mittlerweile zur Tradition gewordenes Event rückt näher. Am 16. März findet die zehnte Auflage des Ellwanger Sparkassen-Laufs in den Frühling statt. Die Veranstalter und Sponsoren freuen sich auf das „kleine Jubiläum“ und erwarten rund 300 Läuferinnen und Läufer. Im Fokus steht beim beliebten Breitensportevent, wie üblich, der Spaß am Laufen.

Seit 2012 gibt es den Sparkassen-Lauf in Ellwangen schon. Weil das Event der Leichtathletikabteilung der DJK-SG Ellwangen coronabedingt drei Jahre lang pausieren musste, findet erst dieses Jahr das zehnjährige Jubiläum statt.

Von 800 Metern bis 10 Kilometern

Gleich vier Läufe hintereinander werden an jenem Samstagmittag an der Rundsporthalle starten. Um 13 Uhr fällt der Startschuss zum „EnBW-ODR-Schülerlauf“ der Jahrgänge 2013 und jünger, 15 Minuten darauf dürfen die Jahrgänge 2009 bis 2012 auf der 800 Meter langen Strecke um den Allwetterplatz ihr Bestes geben.

Um 13.30 Uhr folgt dann der „Stadtwerke-Ellwangen-Hobbylauf“ über fünf Kilometer, bei dem laut Ferdinand Saupp von der DJK-SG auch Walker und Nordic-Walker gerne teilnehmen dürfen. Um 14.15 Uhr geht dann der zehn Kilometer lange Hauptlauf, unterstützt von der Sparkasse, an den Start. Die Strecke führt einmal mehr durch den Galgenwald, wo zum großen Teil auf Schotter gejoggt wird. Läufer des Hauptlaufs absolvieren den Rundkurs zweimal.

Das bekommen die Sieger

Start und Ziel befinden sich traditionell an der Rundsporthalle. Neben einer Bewirtung durch die Veranstalter wird es abermals eine Siegerehrung geben. Alle Läuferinnen und Läufer erhalten für ihre Teilnahme eine Urkunde. Außerdem bekommen die drei Schnellsten über fünf und zehn Kilometer sowie die Sieger der Schülerläufe einen Geschenkkorb überreicht.

Saupp betont, dass der ehrenamtlich organisierte Lauf primär für Breitensportler ausgerichtet ist und vor allem vom familiären Charakter lebt. Es gebe zwar eine Zeitmessung, aber „das ist nicht das Entscheidende.“ Vom Lauf-Laien bis hin zum Profi seien alle Sportler herzlich willkommen.

"Völlig wurscht, ob schnell oder langsam“

Auch Firmen aus Ellwangen und der Umgebung sind herzlich eingeladen, Teams zu stellen. In der Vergangenheit waren unter anderen die ODR und das Bauunternehmen Hans Fuchs angetreten. „Das größte teilnehmende Team bekommt einen Sonderpreis. Die letzten Male war es meist ein Essensgutschein“, merkt Ferdinand Saupp an.

Die Laufschuhe schnürt auch diesmal wieder OB Michael Dambacher, der gleichzeitig Schirmherr der Veranstaltung ist. Gemeinsam mit dem Team der LGS GmbH geht er beim Hobbylauf an den Start, um „die Frühjahrsmüdigkeit rauszulaufen“. Dabei sei es nicht schlimm, ob man trainiert ist oder nicht. „Man zieht sich gegenseitig mit. Es ist völlig wurscht, ob schnell oder langsam.“

So viel kostet die Teilnahme

Vor allem würde ihn aber eine rege Teilnahme der Ellwanger Schulen freuen: „Wenn wir es schaffen, die Schülerinnen und Schüler für den Sport zu begeistern, haben wir schon viel erreicht“, so der OB. Darüber freut sich auch Sparkassen-Regionaldirektor Markus Braunger: „Es ist sehr schön, dass das Hauptaugenmerk auf dem Breitensport liegt und es eine Familienveranstaltung ist.“ Die Sparkasse werde als Hauptsponsor mit im Boot bleiben.

Die Teilnahme am Hobby- und Hauptlauf kostet sieben Euro, Schülerinnen und Schüler bezahlen drei Euro. Nachmelder müssen einen Zuschlag von drei Euro bezahlen. Online-Voranmeldungen sind noch bis Mittwoch, 13. März, unter leichtathletik-ellwangen.de möglich. Die Teilnehmergebühr muss erst bei der Abholung der Startnummer beglichen werden.