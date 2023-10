1. Ellwanger Sicherheitstag: Das hat es damit auf sich

In Ellwangen jagt ein Event das nächste. Im Rahmen des vom Bund geförderten Programms „Stadt.Neu.Erleben“ dürfen sich alle Interessierten am kommenden Donnerstag, 26. Oktober, auf den ersten Ellwanger Sicherheitstag in der Innenstadt freuen. Dort wird alles im Zeichen der Verkehrssicherheit stehen.

„Wir wollen dafür sensibilisieren, dass man im Straßenverkehr eben nicht immer alles sieht“, erklärt Oberbürgermeister Michael Dambacher. Dafür hat sich das „Stadt.Neu.Erleben“-Eventteam um Felix Fuchs, Florian Hägele und Johannes Ebert gemeinsam mit Citymanagerin Verena Kiedaisch gleich sieben Aktivitäten für den Zeitraum von 9.30 bis 16.30 Uhr rund um das Thema Verkehrssicherheit überlegt. Primär richtet sich das Programm an die Schulen in und rund um Ellwangen. Bereits gut 300 Schülerinnen und Schüler haben sich gemeinsam mit ihren Lehrern für den Vormittag angekündigt, berichtet Florian Hägele.

Auf dem Marktplatz wird ein Lastwagen aufgestellt, anhand dessen die großen toten Winkel, mit denen LKW-Fahrer zu kämpfen haben, aufgezeigt werden sollen. Wer möchte, kann auch einen Blick in die Fahrerkabine werfen und sich selbst davon überzeugen. Auch die Polizei wird in der Stadt präsent sein, Besucherinnen und Besucher über Sicherheitsregeln aufklären sowie Fragen beantworten. Besonders spannend dürfte auch der Fahrsimulator sein, mit dem man seine Fahrpraxis aufbessern kann. Das Gerät kann auch technisch eine Fahrt unter Alkoholeinfluss und die damit einhergehende, schlechte Reaktionszeit simulieren. Wer mit dem Fahrrad unterwegs ist, kann dies am 26. Oktober außerdem einem Verkehrscheck unterziehen. Experten prüfen, ob alle sicherheitsrelevanten Standards erfüllt sind und beheben sogar die einen oder anderen kleineren Mängel. Gerade für die Schülerinnen und Schüler, die sich im Verkehr oft noch sehr unsicher bewegen, wird es ein Quiz zur Verkehrssicherheit geben. Je nachdem, wie man abschneidet, kann man dabei einen kleinen Preis abräumen. Damit gerade Kinder und Jugendliche sicherer auf dem Fahrrad werden, können sie sich unter anderem die „Kapt’n Blaubär ‐ Die fantastische Verkehrsfibel“ kostenlos abholen. Ein weiteres Highlight wird der Bremstest mit einem von „Ok-Go“ zur Verfügung gestellten Bus werden. Dieser soll zeigen, wie wichtig ein richtiges Verhalten im Linienbus ist.

Wie Felix Fuchs erklärt, ist der Vormittag des Aktionstags vor allem den Schulen vorbehalten. Die Allgemeinheit sei trotzdem herzlichst eingeladen.