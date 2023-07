1,3 Schnitt und zahlreiche Preise: Abiturientin gibt Tipps, wie das geht

Insgesamt 26 Schülerinnen und Schüler haben an der beruflichen Schule für Gesundheit, Labor und Pflege dieses Jahr ihr Abitur bestanden. Eine davon ist Anita Paul aus Tannhausen, die einen Schnitt von 1,3 erreicht und gleich vier Fachpreise abgeräumt hat. Im Gespräch mit der Ipf- und Jagst-Zeitung/Aalener Nachrichten erzählt sie, wie sie sich auf die Prüfungen vorbereitet hat, was ihre Zukunftspläne sind und welche Tipps sie zukünftigen Abiturienten geben würde.

Einen möglichst guten Abschluss zu erreichen, war von Anfang an das Ziel von Anita Paul. „Als ich auf das berufliche Gymnasium gekommen bin, wusste ich noch nicht genau, was ich später machen will. Deshalb habe ich mein Bestes gegeben, damit mir später alle Türen offen stehen“, berichtet die 19-Jährige. Passend zu ihrem Profilfach „Gesundheit und Pflege“ habe sich über die dreijährige Oberstufenzeit der Wunsch verstärkt, eines Tages Medizin zu studieren. „Deshalb hatte ich auch den Wunsch, gute Noten zu schreiben.“

Drei Preise und ein Stipendium

Und das hat offensichtlich geklappt. Nachdem Anita Paul ihre schriftlichen Prüfungen in Mathematik, Englisch und Sozialmanagement mit Bravour bestanden und auch die mündliche Russisch-Prüfung hinter sich gebracht hatte, stand am Ende der bemerkenswerte Schnitt von 1,3 auf dem Zeugnis. Außerdem bekam sie Preise für besonders gute Leistungen überreicht: den Preis der Heidehof Stiftung für Gesundheit, den Abiturpreis Mathematik, den Anton Tschechow Preis für Russisch und ein „e-fellows-Online-Stipendium“.

Doch trotz der guten Leistungen reicht Anita Pauls Schnitt vorerst nicht für einen Medizin-Studienplatz. Deshalb wird die 19-Jährige im Oktober eine Ausbildung zur Operationstechnischen Assistentin in der Sankt-Anna-Virngrund-Klinik beginnen. Läuft alles nach Plan, beginnt sie danach Medizin zu studieren, betont Anita Paul.

Mit der richtigen Lerntechnik zum Erfolg

Doch wie schafft man es eigentlich, einen solch guten Abschluss zu erreichen? Muss man dafür monatelang pauken? „Für mich ging das schon“, sagt Anita Paul. Sie habe sich spezielle Lerntechniken angeeignet. Im Gegensatz zu vielen anderen habe sie den Lernstoff nicht nur mit schriftlichen Zusammenfassungen vertieft. Vielmehr habe sie gelernt, indem sie Mitschülern oder Freunden das Gelernte erklärte.

„Trotzdem habe ich auch mal am Wochenende freigehabt und das Lernen auf unter der Woche beschränkt“, berichtet die 19-Jährige. Denn man können nur wirklich effektiv lernen, wenn man zu hundert Prozent konzentriert ist. „Mit den richtigen Lerntechniken und der richtigen Zeiteinteilung geht das schon.“ Trotz allem hat die mehrfache Preisträgerin die gesamten Osterferien über täglich von sieben bis 18 Uhr durchgepaukt.

Tipps für künftige Jahrgänge

Und auch wenn die Panik unter den Abiturienten, die wie jedes Jahr vor den Prüfungen aufkommt, „ein bisschen“ berichtigt war, hat Anita Paul ein paar Stress-sparende Tipps für künftige Jahrgänge parat. „Man sollte im Januar, Februar oder spätestens im März anfangen, sich vorzubereiten.“ Vor allem in Profilfächern sei der Stoff außerdem so umfangreich, dass Zusammenfassungen wenig bringen.

Ebenso wichtig ist es laut Anita Paul, sich immer wieder zwei oder drei Pausentage zu nehmen, um Energie zu tanken. „Man sollte sich auch mit Leuten umgeben, die Verständnis dafür haben, wenn man viel lernen muss und wenig Zeit hat“, betont die frisch gebackene Abiturientin.

Doch vom Lernen kann die Tannhausenerin zumindest bis Oktober Abstand nehmen. Denn bis ihre Ausbildung anfängt will Anita Paul in den Urlaub fahren und zuhause ihre Freizeit genießen. Verdient hat sie sich es allemal.